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روسيا تمنع ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول أراضيها
تاريخ النشر: 30 أبريل 2021 15:49 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2021 16:06 GMT

روسيا تمنع ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول أراضيها

حظرت روسيا، اليوم الجمعة، دخول ثمانية مسؤولين من دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في خطوة تأتي ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مواطنين روس. وقالت وزارة

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المصدر: رويترز

حظرت روسيا، اليوم الجمعة، دخول ثمانية مسؤولين من دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في خطوة تأتي ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مواطنين روس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن قائمة الممنوعين تشمل نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن القيم والشفافية فيرا جوروفا، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

وفرض الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار عقوبات على روسيَّين متهمَين باضطهاد المثليين في جمهورية الشيشان جنوب روسيا.

كما فرض الاتحاد أيضا عقوبات في الشهر نفسه على أربعة مسؤولين روس كبار مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.

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