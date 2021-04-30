روسيا تمنع ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول أراضيها

حظرت روسيا، اليوم الجمعة، دخول ثمانية مسؤولين من دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في خطوة تأتي ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مواطنين روس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن قائمة الممنوعين تشمل نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن القيم والشفافية فيرا جوروفا، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

وفرض الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار عقوبات على روسيَّين متهمَين باضطهاد المثليين في جمهورية الشيشان جنوب روسيا.

كما فرض الاتحاد أيضا عقوبات في الشهر نفسه على أربعة مسؤولين روس كبار مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.