تقرير: نواب أمريكيون يطالبون بإقالة كيري بتهمة "تسريب معلومات سرية" لإيران

شغل التسجيل الصوتي المسرب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الداخل الايراني ووصل صداه الى خارجها، وذلك بعدما كشف ظريف عن معلومات وقضايا حساسة، من بينها احتمالية تورط مسؤول أمريكي بارز في تسريب معلومات سرية عن العمليات الإسرائيلية، التي تستهدف أهدافا إيرانية في سوريا.

ووصل صدى التسجيل الصوتي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بعدما أرسل عدد من النواب الأمريكيين، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالبوا فيها بفتح تحقيق مع وزير الخارجية الأسبق، جون كيري، بتهمة تسريب ”معلومات سرية“.

وبحسب تقرير لصحيفة ”الإندبندنت“ في نسختها الفارسية، اليوم الجمعة، أرسل 19 سيناتورا من الجمهوريين برسالة إلى الرئيس بايدن، تطالبه بالتحقيق مع كيري، بل وإقالة الأخير من مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن كيري يواجه اتهامات من قبل النواب الأمريكيين بتسريب معلومات عسكرية حساسة خاصة بإسرائيل لمسؤولي النظام الإيراني، وكذلك تعريض مصالح واشنطن وحلفائها للخطر.

واستند النواب الأمريكيون إلى نص التسجيل الصوتي المسرب لوزير الخارجية الإيراني، الذي كشف فيه الأخير أن جون كيري أبلغه باستهداف إسرائيل أهدافا إيرانية في سوريا بنحو 200 ضربة عسكرية.

وأكد النواب الأمريكيون أن تورط كيري في تسريب معلومات سرية جاء بعدما أكد ظريف في المقابلة المسربة عدم معرفته مسبقا تفاصيل وأرقام الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران في سوريا، إلا من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق.

ولفت التقرير إلى أن مسؤولي إدارة الرئيس بايدن يمتنعون عن التعليق عما ورد في تسجيل وزير الخارجية الإيراني فيما يخص جون كيري، منوهًا إلى أن ظريف لم ينف حتى الآن ما ذكره بخصوص تبادل المعلومات مع كيري.

وقال ظريف في المقابلة للمذيع: ”أنتم لا تستطيعون القول كم شخص قُتل في سوريا، بينما أبلغني جون كيري بأن إسرائيل هاجمتنا 200 مرة في سوريا“، ليسأله المذيع: ”هل لم تكن تعلم هذه المعلومة؟“، ليجيب ظريف: ”لا لم أكن أعلم، لا“.

يُذكر أن جون كيري قد نفى في وقت سابق ما ذكره جواد ظريف في المقابلة المسربة، حيث كتب كيري، الذي يشغل حاليا منصب مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، على موقع ”تويتر“ أن تلك الروايات ”خاطئة بشكل لا لبس فيه“، وأن هذا ”لم يحدث قط، سواء عندما كنت وزيرا للخارجية، أو منذ ذلك الحين“.

وأثار تسريب التسجيل الصوتي للوزير ظريف جدلا واسعا في إيران، وذلك بعدما كشف ظريف عن تفاصيل مثيرة؛ أهمها تدخل الجنرال السابق بالحرس الثوري، قاسم سليماني في أعمال الخارجية الإيرانية، واتهامه روسيا بعرقلة صياغة الاتفاق النووي.