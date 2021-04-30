من سيكو توري إلى ديبي.. هكذا تنشأ "الجمهوريات الوراثية" في أفريقيا

يسلط تقرير نشرته صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية الضوء على ”الجمهوريات الوراثية“ في أفريقيا، حيثُ لا تزال السياسة ”شأنا عائليا“ مستحضرًا أمثلة، آخرها تولي محمد إدريس ديبي مقاليد السلطة في تشاد بعد مقتل والده.

ويقول التقرير إن وفاة المارشال إدريس ديبي واستبدال نجله به، بشكل شبه تلقائي مثال على هذه الظاهرة، لكن إدريس ديبي ليس حالة منعزلة وإن كانت عشيرته وحدها تمتلك كل المقومات الاقتصادية والسياسية للبلد.

ويعتبر التقرير أنّ الأسرة رابطة قوية في أفريقيا، لكنها قد تخلف أضرارا رهيبة، والأسرة كثيرة العدد وضرورية، تشارك في كل شيء وتقرر كل شيء.

وأشار إلى أنّ هوفويت بوانيي أحسن صنعًا عندما قام، في بداية استقلال كوت ديفوار، بطرد أطفاله من الملعب السياسي، وعلى العكس وقع سيكو توري (أول رئيس لغينيا بعد استقلالها أواخر خمسينيات القرن الماضي) ضحية الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها عشيرته فقد كان إخوته وأخواته وأبناء عمومته وأبناء إخوته هم الذين جعلوه في مرتبة الدكتاتور المتعطش للدماء.

ويشير التقرير إلى تزايد التنازع في غينيا وداخل حزب توري حيث كان يعتقد الرئيس أنه يعمل بشكل جيد منذ عام 1967 لتحل العائلة محل حزبه وحكومته مع العواقب الكارثية، التي خلفها هذا التوجه، بحسب التقرير.

ويستعرض التقرير نماذج لحالات ”التوريث“، التي يلجأ إليها الرؤساء الأفارقة وأنظمة حكمهم، مشيرًا إلى ترشيح فرانك بيا لابنه في الكاميرون، واختيار تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو ماسياس ابنه تيودورين لخلافته في غينيا الاستوائية وصعود نجل ألفا محمد كوندي في غينيا والأخ تيني براهيما واتارا في ساحل العاج أو أليو سال في السنغال.

ويشير التقرير إلى أنّه صادف أن أعضاء من نفس العائلة قد خلفوا بعضهم بعضا في السلطة ولكن بطريقة ديمقراطية، ففي كينيا وبعد عقود من وفاة والده صعد أوهورو جومو كينياتا إلى السلطة بأكثر الطرق ديمقراطية وفي النيجر تم تعيين نجل الرئيس محمدو يوسفو وزيرا للنفط والطاقة في حكومة الرئيس محمد بازوم.