"ذي إيكونوميست": نتنياهو وعباس يقاتلان للبقاء في السلطة أيًا كان الثمن

قالت مجلة ”ذي إيكونوميست“ البريطانية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يتمسكان بالبقاء في السلطة، أيًا كان الثمن.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني: ”ظل نتنياهو وعباس في السلطة لفترة طويلة، للدرجة التي تجعل من الصعب تخيل وجود أي شخص آخر في السلطة بدلًا منهما، الآن فإن كليهما لا يشعر بالأمان في منصبه“.

ومضت تقول: ”نتنياهو، وهو رئيس وزراء إسرائيل منذ عام 2009، يجاهد من أجل تشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي تقترب فيه المعارضة من الوصول إلى اتفاق يطيح به من السلطة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، المتواجد في منصبه منذ عام 2005، لم يعد يملك الشعبية الكبيرة“.

نتنياهو يرفض الرحيل

وتابعت بقولها: ”كلاهما يرفض الاستسلام.. نتنياهو الذي فاز الحزب الذي ينتمي إليه ”الليكود“ بمعظم المقاعد في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 23 مارس الماضي، إلا أن تحالفه اليميني يفتقد الأغلبية البرلمانية في الكنيست، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حاول نتنياهو وفشل في إقناع أحزاب أخرى بدعم تكتله، ووصل به الأمر إلى محاولة التواصل، عبر وسطاء، مع القائمة العربية الموحدة“.

وأشارت المجلة إلى أن الهدف الرئيسي بالنسبة لنتنياهو يتمثل في ”نفتالي بينيت“، زعيم حزب ”اليمين الجديد“، الحزب القومي المشابه لليكود، الذي قال ”إن الباب مفتوح لتشكيل حكومة من اليمين المتطرف“.

وأردفت قائلة: ”إلا أن نفتالي بينيت بدأ أيضًا التفاوض مع أحزاب معارضة لنتنياهو. إنهم أيضًا يفتقدون الأغلبية، ولا توجد بينهم قواسم مشتركة كبيرة، ناهيك عن تنافسهم حول منصب رئيس الوزراء، من أجل تشكيل حكومة، فإنهم سيكونون بحاجة إلى دعم حزب عربي إسرائيلي واحد على الأقل، حيث اعترض نفتالي بينيت على ذلك“.

ورأت ”ذي إيكونوميست“ أنه مع وجود قيادته على المحك، فإن نتنياهو يترنح، وطالب بإجراء انتخابات مباشرة على منصب رئيس الوزراء، في الوقت الذي يشن فيه أنصاره هجومًا على ”بينيت“.

وكشفت أن نتنياهو حاول يوم 27 أبريل الجاري تعيين عضو من الليكود في منصب وزير العدل، في خطوة اعتبرها النائب العام الإسرائيلي غير قانونية، كونها تنتهك اتفاق تشكيل الحكومة الحالية، وبعد قيام المحكمة العليا باستبعاد هذا الترشيح، تراجع نتنياهو، وقرر تعيين ”بيني غانتز“ في المنصب.

أسباب الصراع على وزارة العدل

وقالت المجلة إن لدى نتنياهو سببين على الأقل كي يسعى للسيطرة على وزارة العدل، الأول أنه يواجه محاكمة بتهمة الفساد، وهي اتهامات يود التخلص منها، والثاني أنه من خلال افتعال مواجهة، فإنه يستطيع من خلالها توجيه الانتقادات للمحكمة العليا، بالإضافة إلى أنه ربما يعتقد أنه سيعقد مهمة ”نفتالي بينيت“، الذي ينتقد المحكمة العليا أيضًا في التعاون مع أحزاب مؤيدة لها.

ورأت ”ذي إيكونوميست“ أن تلك المحاولة كان لها تأثير عكسي، حيث حفزت هؤلاء الراغبين في الإطاحة برئيس الوزراء، وقال ”نفتالي بينيت“، دون الإشارة إلى نتنياهو: ”لقد وصلت إسرائيل إلى حافة الفوضى، وتحتاج إلى حكومة تسير بشكل صحيح، ومستقرة“.

ديمقراطية غائبة منذ سنوات

وانتقلت المجلة في تقريرها إلى الحديث عن الوضع السياسي الفلسطيني، وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين، فإن ”الاستقرار ليس مشكلة“، فقد شاركوا في انتخابات خلال العقود الثلاثة الأخيرة أقل مما نظمته إسرائيل في عامين.

وتم انتخاب الرئيس محمود عباس في منصبه عام 2005، ومنذ ذلك الحين وهو في السلطة ”عبر التلاعب“، إذ شهدت انتخابات 2006 حصول حركة حماس على معظم المقاعد، ثم استولت على غزة، ودخلت في صراعات مع حركة فتح، التي تحكم الضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين لم يتم إجراء انتخابات.

وقالت ”ذي إيكونوميست“: ”كان من المقرر أن ينتهي هذا الجفاف الديمقراطي الطويل يوم 22 مايو المقبل، عندما يختار الفلسطينيون أخيرًا مجلسهم التشريعي الجديد، ثم تأتي بعد ذلك الانتخابات الرئاسية في يوليو، ولم تكن مفاجأة على الإطلاق لأي أحد أن تلك الانتخابات لن ترى النور، حيث قام الرئيس عباس أمس بإلغاء الانتخابات البرلمانية“.

ومضت تقول: ”ألقى عباس باللوم على إسرائيل في هذا القرار، حيث تلزمها اتفاقيات أوسلو بالسماح للفلسطينيين بالتصويت في مكاتب البريد في القدس الشرقية، التي تمثل الجزء العربي من المدينة التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وقبل أقل من شهر من التصويت، لم تؤكد إسرائيل أنها ستسمح بذلك“.

عباس يستغل ورقة القدس

وأضاف التقرير: ”اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في 17 أبريل الجاري 3 مرشحين فلسطينيين حاولوا عقد مؤتمر صحفي في القدس الشرقية، كما تتصاعد التوترات بين سكان المدينة اليهود والفلسطينيين. واشتبكت الشرطة مع متظاهرين فلسطينيين شباب، بعد مسيرة نظمتها مجموعات يمينية متطرفة متحالفة مع نتنياهو“.

وأكد عباس أن القدس ”خط أحمر“، وقال إنه إذا لم يتم إجراء انتخابات في المدينة، فإنه لن تكون هناك انتخابات من الأساس.

وقالت المجلة: ”إذا كانت هذه شكوى مشروعة، فإنها في نفس الوقت ذريعة مناسبة. كانت هناك اقتراحات بتنظيم الانتخابات في القدس الشرقية دون مساعدة إسرائيل، إلا أن عباس لم يكن راغبًا في الاستماع إلى تلك الاقتراحات، ويشعر بالامتنان لوجود مبرر يسمح له بإلغاء الانتخابات، التي يمكن أن يخسرها“.

وأضافت: ”الرئيس الذي قال ذات مرة إنه سيطلق النار على أي شخص ينشق عن فتح ويشكل حزبًا جديدًا، سيكون بحاجة إلى الكثير من الذخيرة.. ظهر فصيلان منشقان في الفترة التي سبقت الانتخابات، أحدهما (حزب الحرية) بقيادة ناصر القدوة، ابن شقيق الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إذ انضم القدوة إلى مروان البرغوثي، القيادي المخضرم في فتح الذي يقضي 5 أحكام لمدى الحياة في سجن إسرائيلي، وهناك جماعة منشقة أخرى (حزب المستقبل)، تابعة للسياسي الفلسطيني محمد دحلان“.

استطلاعات مثيرة للقلق

وأشارت ”ذي إيكونوميست“ إلى أن استطلاعًا للرأي، أجراه أكبر مركز لاستطلاعات الرأي في فلسطين، كشف أن فتح لن تحصل على أكثر من 32% من أصوات الناخبين، ويمكن أن يتفوق عليها الحزبان المنشقان عنها، وحركة حماس، وتبدو الأمور قاتمة أيضًا بالنسبة لعباس في الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع أن يخسر بهامش كبير أمام مروان البرغوثي، حال ترشحه من السجن، بينما ستكون حظوظه متساوية مع إسماعيل هنية، زعيم حماس.

وقالت المجلة: إن إسرائيل ”لا تريد أن ترى انتخابات أخرى تفوز بها حماس، حيث دخل الطرفان في 3 حروب منذ عام 2009، وتشترك مصالحها مع الموالين للرئيس عباس، الذين يرون أن الجماعة تمثل تهديدًا لقبضتها على السلطة“.

وختمت تقريرها بقولها: ”يرى عباس ونتنياهو أنهما من الثوابت الرئيسية في الأرض المقدسة، إلا أن قراراتهما المثيرة في الساعات المتأخرة من الليل تتناقض مع ما يرونه“.