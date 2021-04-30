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أردوغان تعليقا على محادثات بشأن قبرص: لا أثق بالقبارصة اليونايين
تاريخ النشر: 30 أبريل 2021 13:42 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2021 14:30 GMT

أردوغان تعليقا على محادثات بشأن قبرص: لا أثق بالقبارصة اليونايين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إنه لا يعتقد أن اجتماعات تقودها الأمم المتحدة لاستئناف محادثات سلام حول جزيرة قبرص المقسمة على أساس عرقي قد تخرج

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المصدر: رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إنه لا يعتقد أن اجتماعات تقودها الأمم المتحدة لاستئناف محادثات سلام حول جزيرة قبرص المقسمة على أساس عرقي قد تخرج بنتائج.

وفشلت أمس الخميس الأمم المتحدة والدول الثلاث الضامنة في قبرص في سد فجوة الخلافات بين طرفي النزاع لاستئناف محادثات السلام.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن محادثات جديدة ستجرى في غضون فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وقال أردوغان للصحفيين عقب أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول ”لا أثق في القبارصة اليونانيين ولا أصدقهم، فهم لم يتعاملوا أبدًا بأمانة… الآن جرى التأجيل لشهرين أو ثلاثة شهور أخرى، لكنني لا أعتقد أنه سيتم تحقيق أي نتيجة، لأنهم ليسوا صادقين“.

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