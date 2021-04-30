ناقد لروحاني وظريف.. المتشدد محسن رضائي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن السياسي المتشدد، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني (أحد أجهزة الحكم)، محسن رضائي، اليوم الجمعة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 حزيران/يونيو المقبل.

ومحسن رضائي هو قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، ورتبته العسكرية ”لواء“، ويشغل حاليًا منصب أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام بقرار من المرشد علي خامنئي منذ عام 2007.

وترشح رضائي للانتخابات الرئاسية عام 2005، لكنه انسحب بعد ذلك، وترشح أيضًا في الانتخابات الرئاسية 2013 وحصل على المرتبة الرابعة بعد حسن روحاني ومحمد باقر قاليباف وسعيد جليلي.

وقال رضائي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري: ”سأدخل ساحة الانتخابات كجندي عن هذا الوطن، وأقف ضد سراب الدبلوماسية الزائف وأبطل تدفق وتسلل الأجانب إلى داخل إيران“.

وأضاف رضائي وهو ينتقد حكومة الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف بشأن المقابلة المسربة ”سأشكل حكومة وطنية لتطوير إيران ومحاربة الفساد والنفوذ وتغلغل الأجانب فيها“.

ودفعت المؤسسة العسكرية التابعة للحرس الثوري بالعديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة من بينهم نائب قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية رستم قاسمي، ومستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد محمد إسماعيل كوثري، والجنرال سعيد محمد من منصب رئيس مؤسسة خاتم الأنبياء للحرس الثوري، الذراع الاقتصادي للحرس.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 حزيران/ يونيو 2021، ليكون بذلك أول مرشح للانتخابات الرئاسية.

كما أعلن في شباط/فبراير الماضي، السياسي عن التيار المعتدل والمدعوم من الإصلاحيين علي مطهري، ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ويرى متابعون أنه في حال قرر رئيس السلطة القضائية رجل الدين المتشدد، إبراهيم رئيسي، استجابته لدعوة التيارات الأصولية المتشددة لخوض الانتخابات الرئاسية، فإنه سيكون هناك توافق عليه وسينسحب العديد من المرشحين العسكريين.

وفي الليلة الماضية، نفت الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في السلطة القضائية الأنباء التي تحدثت عن عزم إبراهيم رئيسي الترشح للانتخابات الرئاسية.