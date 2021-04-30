روسيا تدرج شبكة المعارض نافالني إلى قائمة المنظمات المتطرفة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أدرجت روسيا الجمعة شبكة المعارض المسجون أليكسي نافالني السياسية، على قائمتها للمنظمات الإرهابية والمتطرفة.

وأعلن جهاز الرقابة المالية الروسي الجمعة، أنه حدّث لائحته ليظهر بعد ذلك اسم الشبكة عليها.

وتم تفكيك شبكة مكاتب نافالني الإقليمية الخميس تمهيدا للخطوة.