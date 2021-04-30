تاريخ النشر:
30 أبريل 2021 11:13 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2021 11:30 GMT
روسيا تدرج شبكة المعارض نافالني إلى قائمة المنظمات المتطرفة
أدرجت روسيا الجمعة شبكة المعارض المسجون أليكسي نافالني السياسية، على قائمتها للمنظمات الإرهابية والمتطرفة. وأعلن جهاز الرقابة المالية الروسي الجمعة، أنه حدّث
أدرجت روسيا الجمعة شبكة المعارض المسجون أليكسي نافالني السياسية، على قائمتها للمنظمات الإرهابية والمتطرفة.
وأعلن جهاز الرقابة المالية الروسي الجمعة، أنه حدّث لائحته ليظهر بعد ذلك اسم الشبكة عليها.
وتم تفكيك شبكة مكاتب نافالني الإقليمية الخميس تمهيدا للخطوة.