"وول ستريت جورنال": إيران تغزو "كلوب هاوس" لتحقيق مكاسب سياسية

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن السلطات الإيرانية تحاول استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها ”كلوب هاوس“ لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته مساء الخميس: ”دائما ما يقوم القادة الاستبداديون بإطلاق حملات قمع على المعارضين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في الحشد خلال السنوات الماضية، حيث تحاول بعض تلك الأنظمة محاكاة حائط الصد الذي يعزل الصين إلكترونيا عن باقي العالم الخارجي“.

وتابعت ”وول ستريت جورنال“: ”إلا أن إيران انتهجت سياسة أخرى، ففي ظل إدراكها بأن تلك الإجراءات لن تكون كافية لإبعاد الإيرانيين عن المنصات العالمية لمواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تقوم بإغراق تلك المنصّات بالدعاية؛ بهدف قلب الأمور إلى صالحها“.

وكتبت الصحيفة: ”أحدث تلك المواقع ”كلوب هاوس“، حيث يشكو نشطاء من أن السلطات الإيرانية تستغل هذا التطبيق في الترويج لمظهر ديمقراطي زائف قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها يونيو المقبل، وذلك من أجل تعزيز نسبة المشاركة، التي دائما ما يستخدمها النظام الإيراني بوصفها رمزا للشرعية“.

وأضافت: ”خلال الشهور الأخيرة، انجذب الإيرانيون إلى ”كلوب هاوس“ لمناقشة جميع القضايا، التي تتراوح من انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية إلى القضايا الثقافية ومقاطعة الانتخابات، فمنذ إطلاقه العام الماضي، يقدّم التطبيق الإذاعي فرصة للمستخدمين كي يجتمعوا بصورة افتراضية، عبر غرف الدردشة، حيث يستطيع أي شخص الانضمام إلى المناقشات“.

وأشارت إلى أن هذا التطبيق يمكن أن يبدو بوصفه منصة تستطيع زعزعة استقرار العديد من القادة الاستبداديين، ولكن في الوقت الذي تحركت فيه حكومات في الشرق الأوسط نحو حظره، فإن إيران استعانت به.

وفي إحدى الأمسيات استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التساؤلات حتى الساعة الواحدة صباحا؛ ما أدى إلى مشاركة الحد الأقصى الذي وصل إلى 8 آلاف مستمع، بينما شارك محافظ البنك المركزي وقادة عسكريون آخرون في مثل هذه المناقشات عبر ”كلوب هاوس“ أيضا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الشفافية والصراحة التي يتمتع بها تطبيق ”كلوب هاوس“ لم تسلم من الرقابة الإيرانية في العديد من المناسبات.

وقالت الصحيفة: ”عندما حاول أوميد معماريان، وهو صحفي إيراني مقيم في الولايات المتحدة، الدخول في نقاش حاد مع رستم قاسمي، أحد قادة الحرس الثوري، والمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حول مقتل المئات من المواطنين الإيرانيين في الشوارع إبّان الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في عام 2019، فإن صوت معماريان تم قطعه، عبر القائمين على إدارة الحوار في طهران“.

ونقلت ”وول ستريت جورنال“ عن معماريان، وهو مدير الإعلام في منظمة ”الديمقراطية للعالم العربي الآن“، قوله: ”اتهموني بأن لدي أفكارا متطرفة، وأنه لا يجب السماح لي بطرح تلك الأسئلة“.

من جانبها، قالت نقين شيراغاي، المذيعة السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، والتي تقوم أيضا بتنظيم الأنشطة على ”كلوب هاوس“، إن السلطات الإيرانية تحاول تطبيق القواعد التي تنتهجها في الجمهورية الإسلامية على التطبيق الجديد.

وأضافت: ”إنهم يحاولون رسم صورة في إيران.. خلال اللقاءات التي تتم مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، يتم السماح لبعض الأشخاص بطرح أسئلة حساسة، كي يبدو الأمر وكأنه حوار فعلي“.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن العديد من الإيرانيين في الفترة الأخيرة لم يعد باستطاعتهم الدخول على تطبيق ”كلوب هاوس“، بعد قيام بعض مشغلي الخدمة في إيران بحظره، ولكن في نفس الوقت، فإن الموالين للمؤسسات الحاكمة يستخدمون التطبيق بشكل يومي في الترويج للنظام الإسلامي الإيراني، وللمرشحين المحافظين المحتملين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.