4 دول أوروبية تجدد التأكيد على مواصلة التعاون الأمني مع دول الساحل

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

جدّدت 4 دول أوروبية، هي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، تأكيدها الجمعة، على رغبتها في مواصلة التعاون، وخصوصا الأمني مع دول الساحل، وذلك في بيان مشترك نُشر في مدريد.

وقالت حكومات الدول الأربع في هذا البيان، الذي نُشر بعيد وصول جثث 3 مواطنين أوروبيين قُتلوا هذا الأسبوع في بوركينا فاسو، إلى إسبانيا: ”سنواصل المبادرات الحالية لدعم جيوش المنطقة، وكذلك قوات الدرك وقوات الأمن الداخلية في عملياتها وتدريبها وتعزيز إمكاناتها“.

وأضاف البيان: ”في مواجهة التهديدات المستمرة للأمن والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة في منطقة الساحل، التي تتطلب استجابات عاجلة، نكرّر تعهدنا بتعزيز دعمنا لدول الساحل في إطار نهج شامل يجمع الأمن والحوكمة والاستقرار والتنمية“.

والأوروبيون الثلاثة الذين قُتلوا مطلع الأسبوع في شرق بوركينا فاسو، هم الصحفيان الإسبانيان دافيد برياين وروبرتو فرايلي، والمواطن الإيرلندي روري يانغ، رئيس منظمة غير حكومية لحماية الحيوانات البرية.

وكان الثلاثة مع دورية لمكافحة الصيد غير القانوني مؤلفة من عسكريين وحراس غابات من بوركينا فاسو عندما تعرّضت لهجوم، الإثنين، شنّه مسلحون.

وكان الصحفيان وهما مراسلا حرب مخضرمان، يعدّان فيلما وثائقيا حول الصيد غير القانوني.

ويُضاف هؤلاء الرجال الثلاثة على لائحة طويلة من المواطنين الغربيين (صحفيون أو مساعدون) ضحايا هجمات نسبت بشكل عام إلى جماعات جهادية في السنوات الأخيرة.

وتحدثت وزيرة الخارجية الإسبانية، الخميس، عن بيان تبنت فيه جماعة متطرفة الاعتداء، لكنها طلبت من حكومة بوركينا فاسو إجراء تحقيق بهدف توضيح كافة الأحداث.

وتواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ العام 2015، هجمات إرهابية تؤثر أيضا على مالي والنيجر المجاورتين.

وحطّت طائرة سلاح الجوّ الإسباني من نوع ”إيرباص 310″، التي أقلعت ليلا من واغادوغو، عند الساعة التاسعة صباحا (07.00 ت غ) في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية في شرق العاصمة الإسبانية، وعلى متنها جثث الإسبانيين والإيرلندي.

وكانت وزيرتا الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا، والدفاع مارغريتا روبليس، حاضرتين على المدرج لاستقبال الجثث. وحمل النعوش الثلاثة 24 ضابطا من سلاح الجوّ الإسباني.