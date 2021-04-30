بلومبيرغ: القوى العالمية تريد الوصول لصفقة مع إيران بحلول منتصف مايو

نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن مصادر منخرطة في محادثات الملف النووي الإيراني، أنه تم التوافق الدولي على ضرورة العودة إلى اتفاق 2015 مع منتصف الشهر القادم، وذلك تجنبًا لما قد يحصل في 22 مايو، وهو الموعد النهائي الذي وافقت عليه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يعد أمرًا محوريًا للجهود المبذولة لضمان عدم إخفاء إيران لأعمال تخصيب اليورانيوم.

وأفادت الوكالة أن شبكة الاتصالات الحثيثة الأخيرة والحالية التي يقوم بها مسؤولون أمريكيون وإيرانيون وأوروبيون في المنطقة، تتم في ضوء قرب استحقاق هذه المواعيد الضاغطة.

وتنقل بلومبيرغ عن مسؤولين أوروبيين شاركا في الوساطة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية المفاوضات في فيينا، تأكيدًا بأن منتصف مايو أضحى موعدًا مستهدفًا للانتهاء مما بقي عالقًا في المفاوضات.

وتُعلل ذلك بأن المفاوضات التي انقضى عليها ثلاثة أسابيع، أضحت أكثر إلحاحًا مع اقتراب موعد 22 مايو ، الذي إذا انقضى دون اختراق فإنه سيعيد الأزمة إلى ما قبل اتفاق 2015 الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت طهران أبرمت في فبراير الماضي، صفقة تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات في منشآت رئيسية لتسجيل الأنشطة النووية. وبذلك لن يتمكن المفتشون من الوصول إلى المواد والأنشطة إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق في محادثات العاصمة النمساوية، حيث تقول إيران: إنها، بخلاف ذلك، ستمحو سجلات الأنشطة النووية.

ونقلت الوكالة عن شخص مقرب من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية قوله: إن التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف يونيو هو الأرجح. مضيفًا أن القضايا الشائكة المتبقية تشمل العقوبات التي تريد الولايات المتحدة الاحتفاظ بها، ومعالجة المعرفة التي اكتسبتها إيران من خلال أنشطة التخصيب الأخيرة، وكيفية التحقق من الامتثال.

وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال في 21 أبريل / نيسان، إن الولايات المتحدة تهدف إلى التحرك بأسرع ما يمكن ولكن ليس على حساب إبرام اتفاق أدنى.

موقف الوكالة الذرية

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم أمس الخميس، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي: إنه قلق من أن تدمر إيران بيانات الكاميرا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب . مضيفًا: ”دعونا نأمل ألّا يحدث ذلك“.

وقال غروسي: إنه إذا فات الطرفين الموعدُ النهائي للمراقبة وتواصلت محادثات ”لا تتجه إلى أي مكان“ ، فإنه سيعود إلى طهران لمحاولة التوسط في تسوية أخرى.

وسجلت بلومبيرغ في الحراك المتمم لهذه الجهود أن مسؤولين أمريكيين يقومون بجولات على حلفائهم في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، وذلك جزئيا لتخفيف مخاوفهم بشأن المحادثات مع إيران. كذلك زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أيضًا دولًا عربية، بما في ذلك قطر والعراق وعمان والكويت.