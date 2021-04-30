صحف عالمية: إيران تسعى لسرقة التكنولوجيا النووية من السويد.. ومكاسب "مودي" تتحدى "كورونا" في الهند

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، العديد من الملفات ذات الاهتمام، والتي كان أبرزها المساعي الإيرانية المستمرة للحصول على تقنية تصنيع الأسلحة النووية، والأوضاع السياسية في الهند مع استمرار التوابع المدمرة لتفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، وأخيرا القرارات المتوقعة ضد جنرالات عسكريين متقاعدين خططوا للانقلاب في فرنسا.

تحذيرات من مساعي إيران النووية

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، إن إيران تسعى للسطو على تقنية سويدية لتعزيز برنامجها الخاص بتصنيع الأسلحة النووية.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته على موقعها: ”أشار تقرير استخباراتي أصدره جهاز الأمن السويدي، إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى للحصول على التقنية السويدية، التي يمكن أن تساعدها في تصنيع أسلحة نووية، حيث اعتبر التقرير، الذي يتحدث عن عام 2020، أن إيران والصين وروسيا هم أخطر التهديدات الأمنية التي تواجهها السويد“.

ومضت تقول: ”تضمن التقرير جزءا خطيرا، أشار إلى أن إيران تقوم بعملية تجسس صناعية، تستهدف بشكل رئيسي صناعة التكنولوجيا الفائقة في السويد، والمنتجات السويدية التي يمكن استخدامها في برامج الأسلحة النووية. حيث تقوم إيران باستثمار كبير لمواردها في هذا الصدد، ويتم استخدام بعض هذه الموارد في السويد“.

وتابعت بقولها: ”يأتي الكشف عن أنشطة محظورة للحصول على أسلحة نووية في السويد، عقب وثيقة استخباراتية ألمانية أشارت إلى أن النظام الحاكم في إيران لم يتخل عن محاولاته للحصول على أسلحة الدمار الشامل في عام 2020“.

ورأت الصحيفة أن الوثائق الاستخباراتية السويدية والألمانية تضيف نقاط خلل جديدة للمعادلة الأمريكية، التي تستهدف العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، حيث تتفاوض الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة مع النظام الإيراني في فيينا، حول العودة إلى الاتفاق، الذي يسمح لنظام الملالي، بحسب منتقدين، بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات السلاح النووي في غضون 10 سنوات.

وأردفت قائلة: ”تؤكد الوثائق الاستخباراتية السويدية والألمانية أن النظام الإيراني لا يزال يسعى للحصول على برنامج للأسلحة النووية، في الوقت الذي يمثل فيه الاتفاق النووي قيدًا مؤقتا على حملة الجمهورية الإسلامية للانضمام إلى نادي الدول التي تملك السلاح النووي، وفقا لمنتقدي الاتفاق الموقع عام 2015“.

مكاسب سياسية رغم الجائحة المدمرة

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إنه في الوقت الذي يحتدم فيه انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد في الهند، فإن حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يستعد لتحقيق مكاسب.

وأضافت: ”يبدو أن حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على مقربة من تحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات الشرسة التي تشهدها البلاد، وفقا للنتائج الأولية، بعد أن تعرض مع سياسيين آخرين لانتقادات؛ على خلفية إقامة مسيرات انتخابية بمشاركة عشرات الآلاف من الهنود، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تسارع تفشي فيروس كورونا“.

ومضت: ”سجّلت الهند يوم الخميس رقما جديدا لأعلى معدل إصابة بفيروس ”كوفيد 19″ في العالم، حيث وصل عدد الإصابات الجديدة في اليوم إلى 379 ألف شخص، في ارتفاع هائل تسبب في معاناة شديدة لنظام الرعاية الصحية في المدن الأكثر تضررا من الفيروس، وعلى رأسها نيودلهي، حيث بدأت المستشفيات في رفض استقبال مرضى جدد، مع نفاد الأوكسجين، ونقص الأدوية“.

وتابعت: ”حزب ”بهاراتيا جاناتا“ الحاكم، والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ”مودي“، من المتوقع أن يحصل على 130 مقعدا في المجلس التشريعي لـ“بنغال الغربية“، بعد فوزه بثلاثة مقاعد فقط في الولاية خلال الانتخابات التي أجريت عام 2016، وفقا لما رصده تجميع لاستطلاعات الخروج أجراه ”تلفزيون نيودلهي“، أثناء خروج الناخبين من مراكز الاقتراع“.

وأردفت قائلة: ”سوف تؤدي تلك النتائج إلى وضع حزب رئيس الوزراء خلف حزب ”مؤتمر ترينامول“ الحاكم في الولاية، الذي تشير الأرقام إلى حصوله على 152 مقعدا، وتقوده ”ماماتا بانيرجي“، السياسية الإقليمية النافذة، التي عادة ما تكون من أشد منتقدي رئيس الوزراء“.

واستطردت: ”لا تعكس هذه النتائج الشعور الشعبي تجاه الطريقة التي تعامل بها مودي مع القفزة الأخيرة لفيروس ”كورونا“ المستجد، حيث تمت معظم عمليات التصويت قبل أن يتحول ارتفاع معدل الإصابات إلى أزمة شاملة“.

عقوبات على جنرالات الانقلاب في فرنسا

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية، إن مجموعة الجنرالات العسكريين المتقاعدين الذين تناولوا مسألة الانقلاب العسكري، لإنقاذ فرنسا من المتطرفين والمهاجرين، يمكن أن يتم حرمانهم من الأجور والمزايا التي يحصلون عليها، رغم أن استطلاعا للرأي أشار إلى أن معظم الفرنسيين يؤيدون آراءهم.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”الجنرال ”فرانسوا ليكونتر“، رئيس أركان الدفاع في الجيش الفرنسي، قال إنه يسعى لفرض قانون الانضباط المثالي ضد 24 جنرالا، ومسؤولين بارزين آخرين، كانوا من بين أكثر من ألفي شخص قاموا بالتوقيع على خطاب موجه إلى الرئيس ماكرون، والذي حذّر من أن فرنسا تواجه خطر التفكيك تحت الضغط الذي تتعرض له من المتطرفين وجحافل المهاجرين“.

ومضت تقول: ”تلقى هؤلاء الجنرالات دعما من ”رشيدة داتي“، الوزيرة المحافظة السابقة، كما أنهم من أبرز مؤيدي ”مارين لوبان“، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف“.

وتابعت بقولها: ”ولكن يبدو أن ”ليكونتر“ مصرّ على فرض النظام. حيث أكد أن جميع هؤلاء الجنرالات يجب أن يمثلوا أمام المجلس العسكري الأعلى، وفي النهاية سوف يوقّع الرئيس ماكرون على قرار بتجريدهم من الامتيازات التي يحصلون عليها“.

وأردفت قائلة: ”الجنرالات الـ24، الذين أيّد كثير منهم حزب ”مارين لوبان“، سيفقدون أجورهم وامتيازاتهم، كضباط احتياط بارزين، ولن يتم السماح لهم باستخدام الرتب العسكرية. إلا أن معاشاتهم لن تتعرض لأي تأثير“.