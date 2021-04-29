البيت الأبيض يعلق على "هجمات الراديو" ضد أمريكا

قال البيت الأبيض إنه على علم بتقارير إعلامية تحدثت، اليوم الخميس، عن وقائع محتملة في الولايات المتحدة عامي 2019 و2020، تبدو مماثلة لما يشتبه أنها هجمات ”موجهة“ بترددات الراديو تسببت في مرض غامض، لكنه لم يتمكن من تأكيد الأمر أو تقديم أي تفاصيل.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، للصحفيين، أن ”البيت الأبيض يعمل عن كثب مع عدة إدارات ووكالات أمريكية، ولا يزال يقيم الوضع الذي شمل هجوما قرب البيت الأبيض“.

وفي وقت سابق من الخميس، ذكرت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) أن وكالات أمريكية تحقق في واقعتين محتملتين تماثلان على ما يبدو مرضا غامضا آخر أثر على دبلوماسيين في كوبا ومكان آخر يُعرف باسم ”متلازمة هافانا“.

وأوضحت الشبكة أن ”واقعة في العام الماضي كانت قرب البيت الأبيض، فيما كانت واقعة أخرى، تحدثت عنها سابقا مجلة جي.كيو، قد أصابت بالمرض مسؤولا في البيت الأبيض بضاحية قريبة في فرجينيا عام 2019“.

وأشارت جان بيير، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، إلى أن ”صحة وسلامة العاملين بالهيئات العامة الأمريكية أولوية قصوى لإدارة بايدن“، مضيفة أنه ”لا يمكننا تقديم أي تفاصيل محددة أو تأكيدها“.

وكانت الشكوك أثيرت بعدما أبلغ أكثر من 40 دبلوماسيا منذ عام 2016 عن شعورهم بالغثيان والصداع والدوار وأعراض أخرى غامضة.

وقال تقرير للحكومة الأمريكية في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، إن موجة تردد راديو ”موجهة“ هي التفسير الأكثر منطقية للأعراض التي انتابت الدبلوماسيين في الخارج.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التحقيق الأمريكي لا يزال مستمرا.