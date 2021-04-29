إسرائيل.. تمسك "شاكيد" بحقيبة القضاء يربك المفاوضات الدائرة داخل "كتلة التغيير"

قالت وسائل إعلام عبرية إن تمسك إيليت شاكيد، الساعد الأيمن لزعيم كتلة ”يمينا“ القومية المتطرفة، بحقيبة القضاء أربك المفاوضات داخل ”كتلة التغيير“ بشأن توزيع الحقائب الوزارية في إسرائيل.

وتولت شاكيد حقيبة القضاء في وقت سابق، حين كانت نائبة عن حزب ”البيت اليهودي“.

وذكرت قناة ”أخبار 12“ العبرية، مساء الخميس، أن تمسك ”يمينا“ بحقيبة القضاء لصالح شاكيد أدى إلى حالة من الجمود النسبي في المفاوضات الدائرة خلف الكواليس بين نفتالي بينيت زعيم ”يمينا“، ويائير لابيد زعيم قائمة ”هناك مستقبل“ الوسطية الليبرالية.

وأشارت القناة إلى أن ”تمسك شاكيد بهذه الوزارة من شأنه أن يتسبب في أزمة مع الأحزاب المحسوبة على كتلة التغيير“.

وتعمل ”كتلة التغيير“ في الوقت الراهن على غلق جميع الثغرات بشأن تشكيلة الحكومة البديلة، على أمل انتقال التكليف إليها.

وخلال المفاوضات كان من المفترض أن تذهب حقيبة القضاء إلى النائب المنشق عن ”الليكود“ جدعون ساعار، زعيم حزب ”أمل جديد“ اليميني الليبرالي، وفي حال تمسكت ”يمينا“ بهذه الحقيبة سيعني الأمر إرباك الحسابات من جديد.

وسيكون على الأطراف المتفاوضة العثور على حقيبة وزارية أخرى حساسة لصالح ساعار، مثل المالية أو الدفاع، في وقت كانت فيه حقيبة الدفاع مخصصة لزعيم ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، فيما كان الحديث يجري عن منح أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“، حقيبة المالية.

وأشار مراقبون إلى أن تمسك شاكيد بحقيبة القضاء يعقد المفاوضات، ويتسبب في إبطاء وتيرتها، بعد أن كانت تجري على قدم وساق، هذا لو وضع بالاعتبار أيضا أن زعيمة حزب ”العمل“ ميراف ميخائيلي، فضلا عن زعيم حزب ”ميرتس“ نيتسان هوروفيتش، يرفضان بشدة عودة شاكيد إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

ووفق القناة، رغم هذا الموقف المعقد، فإن المفاوضات داخل كتلة التغيير من أجل الانتهاء من اللمسات الأخيرة لحكومة بينيت – لابيد مستمرة، تحسبا ليوم الثلاثاء المقبل، وهو الموعد الأخير لمهلة نتنياهو.

ونقلت عن مصادر داخل قائمة ”يمينا“ أن الأيام المقبلة يجب أن تشهد غلق جميع الثغرات قدر الإمكان، تحسبا لانتقال التكليف الرئاسي إلى بينيت أو لابيد، فيما يبقى احتمال تسليمه للكنيست نفسه قائما.

ونوهت إلى الاجتماع الذي عقدته قائمة ”يمينا“ مع ”هناك مستقبل“ و“إسرائيل بيتنا“، اليوم الخميس.

وذكرت القناة العبرية أن ”هناك خلافا آخر يتعلق بطبيعة التعاطي مع الأحزاب الحريدية، المتشددة دينيا، إذ يرغب زعيم ”يمينا“ في ترك الباب مفتوحا أمام الأحزاب الحريدية، بينما يرفض ليبرمان التعاون مع هذه الأحزاب، على خلفية الأزمة القائمة بينه وبينها خلال الجولات الانتخابية الأخيرة“.

في غضون ذلك، ما زالت حالة غياب الثقة بين الطرفين قائمة، إذ تخشى مصادر داخل كتلة التغيير أن تكون لدى بينيت نوايا للعودة للتعاون مع ”الليكود“ حال انتقل إليه التكليف.

وقالت هذه المصادر للقناة إن هناك سيناريو يؤرق هذه الكتلة، يتمثل في قيام ”الليكود“ بتقديم توصيته بتشكيل بينيت للحكومة القادمة، مقابل التناوب على رئاستها مع نتنياهو وليس مع لابيد.

وفي حال أوصى 30 نائبا عن ”الليكود“ لصالح بينيت، فإنه سيمتلك أفضلية، وهناك احتمال كبير أن ينتقل إليه التكليف، ووقتها يمكن أن تتغير المعادلة.

وأشارت القناة إلى أنها توجهت إلى مصادر داخل ”يمينا“ وكذلك داخل ”الليكود“ للتيقن من احتمال حدوث هذا السيناريو، لكنها تلقت نفيا من الحزبين.