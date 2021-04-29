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ظريف بعد زيارته 4 عواصم عربية: مباحثات مثمرة مع أهلنا وأشقائنا
تاريخ النشر: 29 أبريل 2021 18:56 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2021 20:15 GMT

ظريف بعد زيارته 4 عواصم عربية: مباحثات مثمرة مع أهلنا وأشقائنا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء يوم الخميس، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع "أهله وأشقائه" في 4 عواصم عربية. جاء ذلك في تغريدة للوزير الإيراني على

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المصدر: إرم نيوز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء يوم الخميس، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع ”أهله وأشقائه“ في 4 عواصم عربية.

جاء ذلك في تغريدة للوزير الإيراني على ”تويتر“ كتبها في ختام زيارته لأربع دول عربية، هي: قطر، العراق، سلطنة عُمان والكويت.

وأضاف ظريف: ”متزامنا مع مباحثات فیینا، قضیت خمسة أیام في أربع عواصم عربية جارة، أجریت فیها مباحثات مثمرة مع أهلنا وأشقائنا، متجهین جميعا نحو بناء علاقات متينة ثنائیة وإقلیمیة فاعلة، یخص شأنها بالمنطقة لمستقبل مشرق وواعد“.

وكان ظريف بدأ جولته بالدوحة، الأحد الماضي، وبعدها غادر إلى العراق لمدة يومين ثم توجه إلى العاصمة العُمانية مسقط، واختتم جولته الخميس في الكويت، حيث التقى كبار المسؤولين في البلدان العربية الأربعة.

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والخميس، التقى وزير الخارجية الإيراني رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، حيث ناقشا القضايا الثنائية والإقليمية، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.

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وقالت الوكالة إن ”ظريف شدد خلال الاجتماع على ضرورة بذل الجهود لتأسيس وتعزيز عنصر الحوار؛ بهدف حل المشاكل والقضايا القائمة، وتوسيع التعاون متعدد الأطراف بين دول المنطقة“.

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من جهة أخرى، أعرب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد عن ارتياحه لاستمرار المحادثات في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1؛ بهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، كما التقى ظريف وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح.

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