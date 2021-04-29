تاريخ النشر:
29 أبريل 2021 16:14 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2021 17:15 GMT
فرنسا تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، إن فرنسا بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية.
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، إن فرنسا بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية.
وقال لو دريان أيضا في بيان: إن فرنسا تتخذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان.