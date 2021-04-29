أخبار

فرنسا تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان
تاريخ النشر: 29 أبريل 2021 16:14 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2021 17:15 GMT

فرنسا تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، إن فرنسا بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية.

+A -A
المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، إن فرنسا بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية.

وقال لو دريان أيضا في بيان: إن فرنسا تتخذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play