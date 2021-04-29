فرنسا تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، إن فرنسا بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية.

وقال لو دريان أيضا في بيان: إن فرنسا تتخذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان.