اشتباكات حدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان بسبب المياه‎

قُتل مدني على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، في تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، اليوم الخميس، في حين تراشق السكان على جانبي الحدود بالحجارة في صراع على خزان مياه.

والحدود بين البلدين التي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي لم يتم ترسيمها جيدًا مما يؤدي إلى تكرار نشوب نزاعات بين البلدين، لكن أحدث نزاع تصاعد سريعًا بشكل غير مألوف مع انضمام حرس الحدود من كلا الجانبين للاشتباكات.

وقال حرس الحدود في قرغيزستان إن النيران اشتعلت في مركز حدودي إثر إصابته بقذيفة هاون من طاجيكستان، مما دفع قوات بشكك إلى الرد بالاستيلاء على نقطة حدودية تابعة للقوات الطاجيكية.

وكانت الاشتباكات اندلعت، أمس الأربعاء، على الحدود بين إقليم سوغد شمال طاجيكستان، وإقليم باتكين جنوب قرغيزستان بسبب خلاف على خزان مياه، ومحطة ضخ يدّعي الطرفان الحق فيهما على نهر إسفارا.

وتراشق السكان على الجانبين بالحجارة قبل تصاعد الاشتباكات، وبدأ الجانبان تبادل إطلاق النار، اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته أجهزة الأمن في البلدين.