رجل دين إيراني يتهم روحاني بتسريب محادثة ظريف وطهران تنفي تنفيذ أي اعتقالات

هاجم رجل الدين الإيراني البارز المتشدد، أحمد بناهيان، الأحزاب الإصلاحية في البلاد، واصفًا إياها بـ“الدواعش“، وذلك على خلفية المقابلة السرية التي جرى تسريبها لوزير الخارجية محمد جواد ظريف وهو ينتقد فيها الحرس الثوري، وقاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن بناهيان المقرب من المرشد علي خامنئي قوله إن ”تسريب الملف الصوتي لمقابلة ظريف تم بإشراف الرئيس حسن روحاني، ويجب التوجه نحو هذا الشخص“.

وأضاف بناهيان: ”الإصلاحيون مثل الدواعش، قاموا بتمزيق جسد الحاج قاسم سليماني مرة أخرى قطعة قطعة، وللأسف البعض من التيار الأصولي المتشدد يذهب نحو حسام الدين آشنا مستشار الرئيس حسن روحاني“، واصفًا الإصلاحيين بالحقراء“.

وتابع: ”هناك تيار سياسي خبيث في إيران يسعى إلى استهداف النظام الإيراني، وأنصار حزب الله الذين يدعمون الحزب“.

وأحمد بناهيان، الذي يشار إليه أيضًا على أنه رجل دين متطرف في الأوساط الأصولية، هو شقيق“علي رضا بناهيان“ رجل الدين المقرب من المرشد علي خامنئي وأحد خطباء مكتبه.

وتنشغل الساحة السياسية الإيرانية منذ أيام بقضية تسريب المقابلة الصوتية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف والذي شنَّ فيها هجومًا على الحرس الثوري الذراع العسكرية للمرشد علي خامنئي.

كما انتقد ظريف دور قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني وتدخله في صنع القرار داخل وزارة الخارجية فيما يتعلق بالقضايا الدولية.

من جهته، أعلن المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، اليوم، أنه لم يتم حتى اليوم اعتقال أي شخص على خلفية التسريب.

وقال القاصي مهر في تصريح للتلفزيون الإيراني إنه ”بعد تسريب هذه المقابلة لوسائل إعلام معادية للنظام والثورة الإيرانية، جرى إصدار أوامر إلى جهاز الاستخبارات والجهات الأمنية بضرورة البحث عن أسباب انتشار هذه المقابلة السرية لوزير الخارجية، وتحديد هوية الأشخاص المذنبين الذين قاموا بتسريب هذا الملف الصوتي“.

وأضاف القاصي مهر: ”لقد قمنا مع الجهات المختصة الأخرى بدراسة أبعاد هذه القضية، وعقد عدة جلسات مع الجهات الأمنية والموضوع قيد التحقيق، ولم يتم اعتقال أي أحد حتى الآن“.

وتوعد المدعي العام في طهران بإجراءات قانونية صارمة ضد الأشخاص الذين قاموا في إعداد هذه المقابلة مع محمد جواد ظريف وتسريبها لوسائل إعلام معادية للنظام والثورة.

وتابع: ”لقد قمنا بتعيين محقق خاص للتحقيق بجميع جوانب القضية، وصدرت الأوامر اللازمة“.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، عن مصدر قضائي، ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من السفر خارج البلاد بتهمة صلتهم بتسريب مقابلة ظريف للخارج.

وقال المصدر المطلع في السلطة القضائية: ”تم منع حوالي 20 شخصًا على صلة بالمقابلة الأخيرة التي أجراها مرکز الدراسات الإستراتيجية التابعة للحكومة الإيرانية مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، من السفر خارج إيران“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أقال في وقت سابق مستشاره ”حسام الدين آشنا“ من منصب مدير مرکز الدراسات الإستراتيجية التابع للحكومة الإيرانية على خلفية هذه القضية.