رغم نفي القاهرة تورط الشرطة.. الادعاء الإيطالي يطلب محاكمة ضباط مصريين في قضية مقتل ريجيني

طلب مدعون إيطاليون، اليوم الخميس، تحويل أربعة من كبار أفراد أجهزة الأمن المصرية للمحاكمة؛ للاشتباه في أن لهم دورا في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة، في العام 2016.

وكان ريجيني، طالب الدكتوراة بجامعة كمبردج البريطانية، قد اختفى في العاصمة المصرية، في يناير/ كانون الثاني 2016. وتم العثور على جثته بعد حوالي أسبوع، وأثبت فحص الجثة أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

واشترك مدعون من إيطاليا ومصر في التحقيق بالقضية، لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصلا إلى استنتاجات في غاية الاختلاف.

فقد اتهم المدعون الإيطاليون أربعة مسؤولين بخطف ريجيني المقترن بظرف مشدد. ويقولون أيضا إنه يجب اتهام أحدهم وهو الرائد مجدي شريف بالمباحث العامة، ”بالتآمر لارتكاب جريمة قتل مقترنة بعنصر مشدد“.

ونفت الشرطة والمسؤولون في مصر، التورط بأي شكل من الأشكال في قتل ريجيني. وقالت النيابة المصرية العام الماضي، إنها لا تؤيد الاستنتاجات الإيطالية، وطلبت رفع الاتهامات الموجهة للأربعة من أوراق القضية.

وتقول مصادر قضائية إيطالية، إن الجانب المصري لم يقدم عناوين الأربعة، وإنه ليس من المتوقع أن يحضر أي منهم المحاكمة إذا أجريت. وذكر مصدر أن إيطاليا لم تصدر مذكرات دولية للقبض عليهم.

ورفع قاض الجلسة التمهيدية في القضية، اليوم الخميس، على أن تعود المحكمة للانعقاد في 25 مايو/ أيار؛ لأن أحد محامي الدفاع الذين عينتهم المحكمة أصيب بفيروس كورونا ولم يستطع الحضور. ومن المستبعد أن تبدأ محاكمة موسعة قبل العطلة الصيفية.

وكان مقتل ريجيني قد أدى إلى تدهور العلاقات بين إيطاليا ومصر، وسحبت روما في البداية سفيرها من القاهرة؛ احتجاجا على ما حدث. وأعادت روما السفير فيما بعد ولم تتأثر العلاقات التجارية بين البلدين.

وبعد أيام من مطالبة الادعاء بمحاكمة المصريين الأربعة، سلمت إيطاليا للبحرية المصرية الفرقاطة الأولى من فرقاطتين، في صفقة تصل قيمتها إلى 1.2 مليار يورو (1.45 مليار دولار).