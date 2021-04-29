"فورين بوليسي": العودة الأمريكية إلى الاتفاق النووي "انقلاب" على استقرار الشرق الأوسط

قالت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، إن الإسراع في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني سيكون له آثار مزلزلة وفوضوية، تقود إلى حالة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت في تقرير نشرته مساء الأربعاء على موقعها الإلكتروني ”ورث الرئيس الأمريكي جو بايدن شرق أوسط مستقرا نسبياً، بالتأكيد إنه ليس دون تحديات، ولكن أبرز ما فيه تمثل في اتفاقيات السلام بين العديد من الدول العربية وإسرائيل، بعد عقود على عدم الاعتراف بإسرائيل“.

بايدن يهدر النفوذ

وتابعت المجلة ”في المقابل، فإن العقوبات الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران، وعدم كفاءة طهران وإدارتها السيئة لأزمة فيروس كورونا المستجد، أدى إلى شلل وضعف الاقتصاد الإيراني. فمن وجهة النظر التفاوضية، فإن بايدن كان يملك نفوذاً كبيراً“.

وأشارت إلى التقرير الذي نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية الأسبوع الماضي، والذي تناول دراسة إدارة بايدن لرفع العقوبات ذات الصلة بالإرهاب، وعقوبات أخرى مفروضة على البنك المركزي الإيراني.

ورأت المجلة أنه بعد أن وعد فريق بايدن الدبلوماسي باتفاق أقوى وأطول مع إيران، وذلك في شهادته أمام الكونغرس، فإنه الآن يسارع نحو التكيف مع الوضع الحالي.

تهديد

وأردفت ”رغم أن العودة إلى الاتفاق النووي لن تكون بين عشية وضحاها، فإنها يمكن أن تحدث خلال العام الجاري، وإذا أعاد بايدن الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فإن هذا يمكن أن يكون بمثابة انقلاب على الزخم الإيجابي في الشرق الأوسط، من خلال زعزعة أركان توازن القوى الذي ورثه بايدن“.

وأشارت إلى أن ”الاتفاق النووي الإيراني أدى إلى ضخ المليارات في خزائن طهران. ففي المرحلة التي سبقت إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية من جانب الولايات المتحدة في عام 2018، فإن البنك المركزي الإيراني كان يسيطر على أكثر من 120 مليار دولار في صورة احتياطي نقدي أجنبي. وأدت العقوبات الأمريكية إلى حرمان إيران من عشرات المليارات من الدولارات، وتسبب في ضغط اقتصادي كبير على حساباتها المصرفية“.

وأوضحت أنه بعد عامين فقط من إستراتيجية الضغط الأقصى، فإن الاحتياطي الإيراني انخفض إلى 4 مليارات دولار فقط، وفي الوقت نفسه فإن عقوبات الطاقة الأمريكية أدت إلى حرمان إيران من صادرات نفطية تصل إلى مليوني برميل يومياً؛ ما تسبب في حرمان النظام الإيراني من 70 مليار دولار كانت تموّل ميزانيتها.

إيران تنتظر مليارات الدولارات

واستطردت ”هذا النقص الحاد في الثروات جعل إيران دون خيارات اقتصادية تقريباً، وتم إجبار النظام على خفض التمويل الذي كان يقدمه لعملائه الإرهابيين الإقليميين. وبينما تجنّبت إيران الانهيار، فإن معظم الشرق الأوسط تنفس الصعداء، وقامت العديد من الدول بتوقيع اتفاقيات سلام تاريخية، إلا أن التحالفات مع إيران تهدد بقلب كل هذه الأوضاع رأساً على عقب“.

وقالت ”فورين بوليسي“ إنه ”في اليوم الذي سيرفع فيه بايدن بعض العقوبات المفروضة على إيران، فإنها ستحصل على 90 مليار دولار بشكل فوري، 40 مليار دولار من صادرات النفط والمبيعات في الشرق الأوسط وآسيا، و50 مليار دولار أخرى لا تزال مجمّدة بالنسبة للنظام الإيراني. كما أن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن تؤدي إلى تنشيط الصادرات النفطية الإيرانية؛ ما سيمنح طهران 50 مليار دولار سنوياً، وفقاً لأسعار السوق“.

ونوهت إلى أن ”هناك عقوبات أخرى سيتم رفعها؛ ما سيؤدي إلى تعزيز صناعة الصلب والبتروكيماويات في إيران، وهي صناعات ضرورية للغاية في تمويل مغامرات الحرس الثوري الإيراني، وسوف يبدأ الاقتصاد الإيراني في النمو مجدداً، ولن يمر وقت طويل حتى تصل تلك الأموال إلى أيادي حركة حماس، وحزب الله اللبناني“.

وقالت ”سوف تصل مليارات الدولارات إلى أحد أكبر رعاة الإرهاب في العالم، تم خفض ميزانية الدفاع الإجمالية في إيران إلى أقل من 20 مليار دولار سنوياً، ولكن تاريخياً، فإن إيران تنفق أكثر من 16 مليار دولار على دعم حلفائها في سوريا والعراق واليمن منذ عام 2012، وترسل سنوياً 700 مليون دولار إلى حزب الله“.

إنفاق على الخراب في المنطقة

وأضافت ”لا يوجد الكثير من التكهنات حول الأغراض التي سوف تنفق عليها إيران أموالها في حالة تخفيف العقوبات المفروضة عليها. فقبل 6 سنوات، وإبان الاتفاق النووي، فإن إيران لم تخصص الأموال في الإنفاق على تمويل أبحاث السرطان أو تعزيز البنية التحتية كما وعدت، بل قام النظام بدعم ميزانية الدفاع كي تصل إلى مستويات غير مسبوقة، ونشر الحرس الثوري الإيراني الفوضى والقتل في المنطقة، ويمكن أن يحدث الشيء نفسه مرة أخرى“.

وزادت المجلة ”في هذا الوقت، ووفقاً لبنود الاتفاق النووي الأصلي، فإن القيود النووية المفروضة على إيران قاربت على الانتهاء. في غضون عقد، فإنه لن يكون هناك حد أقصى لكمية أو نوعية تخصيب اليورانيوم، أو حد أقصى لتطور أجهزة الطرد المركزي، ولن يكون هناك حظر على استيراد أو تصدير الصواريخ الباليستية، إضافة إلى انتهاء أكثر من 12 مجالاً محظوراً أيضاً“.

ورأت أن ”الاتفاق النووي الإيراني سيؤدي إلى إطلاق سباق تسلح في المنطقة، ولكن طهران سوف تكون الأسرع في هذا السباق، وسوف ينتهي التقدم الصعب والكبير الذي حققته الولايات المتحدة، ورغم الخطر الواضح والحاضر، فإن بايدن يسرع نحو هذا المصير“.

مناورة بايدن ودور الكونغرس

وأردفت ”بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، الذي تم توقيعه ليصبح قانوناً من قبل الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، فإنه يتعين على السلطة التنفيذية تقديم نص أي صفقة تتعلق ببرنامج إيران النووي إلى الكونغرس. سيكون أمام الكونغرس 30 يوماً فقط لمراجعة الصفقة، والتصويت عليها“.

ولفتت إلى أن “ وزارة الخارجية الحالية في إدارة بايدن تستعد لمناورة قانونية حول هذه القواعد. فإذا نجحت في الوصول إلى صفقة، فيمكن للخارجية الأمريكية أن تدعي ببساطة أن الولايات المتحدة تعود مجدداً إلى الاتفاق نفسه الذي راجعه الكونغرس، بغض النظر عن أن برنامج إيران النووي والعقوبات الأمريكية تختلف كثيراً عما كان عليه الوضع في عام 2015″.

ورأت ”فورين بوليسي“ أن تلك المراجعة يمكن أن تمنح فرصة للأقلية والأغلبية في الكونغرس لتقديم قانون يمنع إدارة بايدن من التفاوض على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، ويمكن أن يضمن تصويتاً مباشراً من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث يمكن أن يضع زعيما الأقلية الجمهورية في المجلسين النواب أمام مسؤولياتهم، حول ما إذا كانوا سيوافقون على إرسال مئات المليارات من الدولارات إلى أكبر دولة راعية للإرهاب.

وختمت المجلة تقريرها بقولها ”قد تكون المفاوضات مع إيران جديرة بالاهتمام، لكن أعضاء الكونغرس والشعب الأمريكي يستحقون الشفافية في هذه العملية، ويجب أن يحاسبوا إدارة بايدن على الوعد الذي قدمته في السابق، وهو الحصول على اتفاق أفضل“.