روحاني يقيل مستشارا له بسبب تسريب مقابلة ظريف

أقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، مستشاره ومدير مرکز الدراسات الاستراتيجية التابع للحكومة الإيرانية حسام الدين آشنا؛ على خلفية اتهامه بتسريب المقابلة السرية التي أجراها المركز مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والتي أثارت موجة من الانتقادات ضد حكومة روحاني وظريف.

وأصدر روحاني مرسوما يقضي بعزل حسام الدين آشنا من منصب مدير مرکز الدراسات الاستراتيجية، وتعيين علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة حاليا بدلا عنه.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من حكومة روحاني، أن إقالة حسام الدين آشنا من منصبه جاءت بعد تسريب الملف الصوتي للمقابلة السرية التي أجريت مع ظريف.

وقال روحاني في المرسوم: ”نظرا لالتزام علي ربيعي وخبرته وسجله القيّم، يتم تعيينه رئيسا لمركز الدراسات الاستراتيجية“، مع احتفاظه بمنصبه كمتحدث باسم الحكومة.

وأضاف: ”يتوقع الاستفادة من آراء ونظريات المفكرين والخبراء، وكذلك تعاون الهيئات التنفيذية لتقديم مقترحات وتقارير وخطط شاملة واستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك المحلية والدولية، بما يتوافق مع السياسات العامة للنظام“.

وشغل حسام الدين آشنا منصب مدير مرکز الدراسات الاستراتيجية لمدة 7 سنوات، وتتهمه القوى السياسية المتشددة بتسريب مقابلة ظريف.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني في تسجيل صوتي مسرّب، عن انتقادات حادة لتدخل قاسم سليماني والحرس الثوري الإيراني في السياسة الخارجية الإيرانية؛ الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة في الداخل.