صحيفة: كيم جونغ أون أعدم مسؤولا حزبيا تحداه في مشروع مستشفى "بيونغ يانغ" العام

أفادت تقارير من كوريا الشمالية، بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون أعدم مسؤولا حزبيا؛ بسبب تحديه له فيما يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى كبير في البلاد.

وقالت التقارير، التي سلطت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية الضوء عليها، إن الديكتاتور شخصيا وضع حجر الأساس لمستشفى ”بيونغ يانغ“ العام، وسط ضجة كبيرة في مارس من العام الماضي، مطالبا ببناء المنشأة في أكثر من 6 أشهر بقليل.

لكن الموعد النهائي الذي حدده جاء وذهب دون افتتاح كبير، وسط شائعات بأن المبنى المكتمل يفتقر إلى المعدات الطبية الأساسية، بحسب الصحيفة.

من جهتها، قالت صحيفة ”ديلي إن كيه“ الكورية الجنوبية، إن الطاغية أراد أن تكون المنشأة مجهزة بمعدات طبية من أوروبا، ولكن تم وضع خطة بديلة لاستخدام المعدات الصينية بدلا من ذلك، وتم إلقاء اللوم على المسؤول الحزبي عندما اكتشف كيم جونغ أون ”الغاضب“ الأمر.

وذكرت الصحيفة الكورية، أن الرجل المدان هو نائب مدير بوزارة الخارجية، يبلغ من العمر 50 عاما، وكان مسؤولا عن الاستيراد والتصدير، لافتة إلى أنه تم عزل مسؤول تنفيذي بوزارة الصحة.

ويقال إن كيم جونغ أون، الذي قضى جزءا من طفولته في سويسرا، يعتقد أن المعدات الأوروبية الصنع هي من أعلى مستويات الجودة، لذلك خصص الحزب ميزانية كبيرة لتأثيث المستشفى بما يتماشى مع رغباته.

وتقول الصحيفة، إن المسؤولين يزعمون أنهم كافحوا للتغلب على العقوبات الأوروبية ضد كوريا الشمالية، وبسبب الوباء واجهوا أيضا صعوبة في جلب العناصر إلى دول ثالثة محايدة، عندها تم وضع خطة لاستخدام معدات صينية أرخص يمكن استيرادها بسهولة أكبر.

وقال المحلل في شؤون كوريا الشمالية مارتين ويليامز، الذي ظل يراقب بناء المستشفى عبر صور الأقمار الصناعية، في يناير / كانون الثاني، إن ”الحصول على المعدات الطبية هو المشكلة على ما يبدو، ولا يمكننا الحكم على التقدم الداخلي“.

وأضاف: ”ستكون إحدى النقاط الشائكة الرئيسية شراء المعدات الطبية، الماسحات الضوئية وما شابهها ليست رخيصة، وكوريا الشمالية ليست غنية، أفهم أنها كانت تطلب من الحكومات الأجنبية التبرع بالمعدات، لكن ذلك لم يتحقق كثيرا بعد“.

وأظهرت الصور من زيارة كيم جونغ أون للمستشفى، في يوليو الماضي، أن الهيكل قد انتهى إلى حد كبير، على الرغم من أن معظم النوافذ لم يتم تركيبها بعد، وتظهر صورة لاحقة، من سبتمبر / أيلول، الشكل الخارجي شبه مكتمل.

وأمر زعيم البلاد بفتح المستشفى بحلول، 10 أكتوبر 2020، الذي يوافق الذكرى الـ 75 ليوم تأسيس الحزب الحاكم.

بدوره، قال ويليامز، زميل ”مركز ستيمسون“ بواشنطن، إن المستشفى هو في الأساس ”مشروع دعائي“، وبالتالي يتوقع أن يتم التباهي به بمجرد الانتهاء منه.

وأضاف: ”لقد تجاهلت وسائل الإعلام الحكومية ذلك ببساطة، وتم حذف المستشفى من تحديثات الأخبار، ونظرا لتجاوزه الموعد النهائي، فليس من المستغرب أنه سحب من الدعاية، لكنني أتوقع أن يعودوا إليه وسيظهر مرة أخرى في وسائل الإعلام بمجرد اكتماله“.