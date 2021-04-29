الرئيس الإيراني: سدودنا فارغة وسنواجه مشكلة في الكهرباء هذا العام

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن بلاده ستواجه مشكلة في الكهرباء بالنسبة للمحطات التي تعمل بالطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض منسوب السدود.

وأضاف روحاني في كلمة له خلال افتتاح عدد من مشاريع وزارة الطاقة عبر شبكة الإنترنت وهو يخاطب الإيرانيين: ”السدود فارغة.. ضع في اعتبارك استهلاك الماء والكهرباء لهذا العام، لأن سدودنا ليست مثل العام الماضي، إذ أصبحت فارغة اليوم“.

وتابع ”ستواجه الكهرباء التي تعمل بالطاقة الكهرومائية مشاكل هذا العام، وعلينا مراقبة وحفظ استهلاك المياه والكهرباء أكثر من السنوات السابقة، خصوصا ونحن نقترب من نهاية موسم الأمطار ونتجه نحو الطقس الحار“.

وقال روحاني، إن “ هطول الأمطار انخفض 50٪ الأمر الذي تسبب بتوسيع الرقعة الفارغة من السدود، لذلك نحتاج جميعا إلى الادخار أكثر مما كان عليه في السنوات السابقة“.

وأشارت تقارير قبل عدة أيام إلى أن واحدة من أكثر الفترات جفافا في إيران قد بدأت، وكان معدل هطول الأمطار في الأشهر السبعة الماضية نحو نصف الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأثار الجفاف وبعض سياسات تقنين المياه احتجاجات من قبل المزارعين، وتعاني العديد من المناطق، لا سيما في مقاطعات سيستان وبلوشستان وخراسان وهرمزغان وكرمان، من نقص غير مسبوق في المياه.

وقال المركز الوطني لإدارة الجفاف والأزمات التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إنه في العام الإيراني الجديد (بدأ في الـ21 من مارس/آذار 2021)، سيكون هناك جفاف شديد في جنوب وشرق البلاد.

وبحسب رئيس المركز ”فقد تم التنبؤ بسبب انتهاء موسم الأمطار وعدم توقع هطول أمطار في المناطق الجنوبية والشرقية خلال الأسبوعين الأولين من شهر نيسان/أبريل الجاري، وعامل آخر مثير للقلق في التنبؤ بالجفاف القادم هو الحرارة الشديدة في الأيام الأخيرة من شهر مارس“.

وفي الوقت ذاته، أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان عن انخفاض بنسبة 40٪ في هطول الأمطار في العام المطري، مشيرا إلى انخفاض بنسبة 33 -34% في هطول الأمطار حتى الآن، وإمكانية استمرار هذا الوضع والوصول إلى 40% من سحب 10% من خزانات المياه من السدود لإدارتها في الموسم الدافئ.

وفي الوقت ذاته، تشير تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إلى أنه من المحتمل ألا يتم تعويض انخفاض هطول الأمطار في العام الماضي بالأشهر المقبلة، ويستمر الجفاف الشديد في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.

وتظهر بيانات المركز الوطني لمراقبة الجفاف والتحذير منه أيضًا، أنه في العام الماضي في إيران، تأثرت جميع مناطق البلاد بالجفاف وحتى في بعض المناطق كان أقل بنسبة 100 ٪ تقريبا من متوسط هطول الأمطار على المدى الطويل.