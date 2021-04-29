روسيا تنفي تعليق الاتفاق على إنشاء قاعدة بحرية في السودان

نفت السفارة الروسية في الخرطوم، اليوم الخميس، الأنباء الواردة عن تعليق اتفاق بناء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر في السودان، ووصفتها بأنها غير صحيحة.

وأكدت السفارة على حسابها في انستغرام أنها لم تتلق أي إخطارات من الجانب السوداني حول الموضوع.

وقالت السفارة في بيان: ”في ما يتعلق بالتقارير التي ظهرت في الإعلام حول تعليق مزعوم لتنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الروسي وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في إقليم بورتسودان السوداني، تؤكد السفارة أن هذا الكلام لا يتوافق مع الواقع“.

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وفي وقت سابق، قالت وكالة بلومبيرغ إن السلطات السودانية علقت اتفاقا مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، وكذلك ”أي انتشار جديد للجيش الروسي“ في البلاد.

يذكر أنه في شهر ديسمبر من العام الماضي وقّعت روسيا اتفاقا مع السودان لبناء قاعدة بحرية على ساحل البلاد على البحر الأحمر، في أحدث توجه روسي في قارة إفريقيا.

وتقوم موسكو من خلال الاتفاق بإنشاء مركز للدعم اللوجيستي في بورتسودان، حيث يمكن إجراء عمليات الإصلاح والإمداد.

ويشير الاتفاق إلى أنه سيكون نافذا لمدة 25 عاما، بعد تجديد تلقائي بعد مرور عشر سنوات، إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه مسبقا، بحسب النص الذي نُشر على موقع الحكومة الروسية.

ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 عسكري وموظف مدني كحد أقصى.