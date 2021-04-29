صحف عالمية: جهود أمريكية إسرائيلية لمواجهة خطر المسيّرات الإيرانية.. و"كورونا" يواصل سحق النظام الصحي في الهند

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الخميس العديد من الملفات ذات الاهتمام، وكان أبرزها الطائرات المسيرة وخطة إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة خطرها، وتطورات الأوضاع في الهند مع التفشي الواسع النطاق لفيروس ”كورونا“ المستجد، وأخيراً التوترات المتصاعدة بين أستراليا والصين.

خطر إيراني وتعاون أمريكي إسرائيلي

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية إن الأمر لم يكن مصادفة أن يحذّر قائد القيادة المركزية الأمريكية من مخاطر الطائرات المسيرة، في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة وإسرائيل جهودهما لمواجهة تلك الطائرات.

وأضافت، في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”قراءة اللقاء بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي ”مائير بن شبات“، يوم 27 أبريل، كشفت أن الولايات المتحدة وإسرائيل وافقتا على تأسيس مجموعة عمل مشتركة لتركيز الانتباه بشكل خاص على التهديد المتصاعد للطائرات المسيرة، والصواريخ الدقيقة التوجيه التي تنتجها إيران، وتقدّمها إلى عملائها في منطقة الشرق الأوسط“.

وتابعت: ”جاء قرار التعاون لمواجهة خطر الطائرات المسيرة بعد سنوات من الدراسة. في عام 2018، سمح الكونغرس بالتعاون المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة في برنامج مواجهة الأنظمة الجوية المسيرة“.

ونقلت عن السناتور توم كوتون، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، قوله إنه ”في الوقت الذي أنفقت فيه الولايات المتحدة المليارات لمواجهة تقنية الطائرات المسيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديدًا، في الوقت الذي قال فيه قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال ”كينيث ماكنزي“ إن الطائرات المسيرة لا تزال التطور التقني الأكثر قلقًا في منطقة عمليات القيادة المركزية، منذ ظهور الجيل الجديد من العبوات الناسفة“.

ورأت الصحيفة أن التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا الصدد مهم للغاية، في ظل تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة الإيرانية، التي تهاجم شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، وهو ما تعلمه إيران، ويدفعها للكشف عن المزيد من الطائرات المسيرة.

وأشارت إلى أنه على ما يبدو، فإن إيران لديها الآن عدد لا نهائي من الطائرات المسيرة، حيث استخدمتها ضد السعودية وفي سوريا، كما تم رصد طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، حيث عبرت المجال الجوي اللبناني إلى إسرائيل، بينما حذّرت تقارير من أن طهران ربما تكون قد قامت بتصدير نوع جديد من الطائرات المسيرة إلى اليمن، التي يمكنها الوصول إلى إسرائيل.

مقاومة الموت في الهند

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إن فيروس ”كورونا“ المستجد سحق النظام الصحي في الهند، بينما يجاهد المرضى لإنقاذ أنفسهم من الموت.

وأضافت بقولها: ”في الموجة الثانية المدمرة لفيروس ”كورونا“ في الهند، يقوم المرضى وعائلاتهم بمحاولات ذاتية في محاربة الفيروس، ومحاولة إنقاذ أحبائهم من الموت، في ظل النظام الصحي المنهك، الذي يعاني من نقص عربات الإسعاف، وأسرّة المستشفيات، والأوكسجين، والأدوية، وحتى أدوات حرق الجثث“.

وقالت: ”تتعثر البنية التحتية الصحية في الهند مع ظهور موجة قاسية من الإصابات بالفيروس، تكشف ما يقول خبراء إنه جاء نتيجة نقص الاستثمار في القطاع الطبي، بالإضافة إلى عدم الاستعداد الحكومي للموجة الثانية.

وتابعت: ”يموت البعض ليس بسبب ”كوفيد 19″، ولكن نتيجة نقص الرعاية المناسبة. في نيودلهي يوم الثلاثاء، كان هناك 9 أماكن فقط خاوية في وحدات الرعاية المركزة لمرضى ”كورونا“، في مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من 17 مليون نسمة، حيث تشير تقارير يومية إلى حدوث وفيات خارج أسوار المستشفيات“.

وأردفت قائلة: ”تعهدت دول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، بمساعدة الهند بالأدوية وإمدادات الأوكسجين، والمواد الخام للقاحات، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة موجة العدوى الجديدة. لكن الهند تحتاج إلى المساعدات فوراً، وليس من الواضح كم سيستغرق وصول تلك المساعدات إلى نيودلهي“.

واستطردت بقولها: ”رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي قال إن هناك عاصفة تهزّ البلاد، وحثّ جميع المواطنين في الهند على تلقي التطعيم، وتعمل الحكومة على تعزيز إمدادات الأوكسجين، وزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات، ووحدات الرعاية المركزة“.

أستراليا تعزز قواعدها العسكرية أمام الصين

قالت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية إن أستراليا سوف تنفق 417 مليون جنيه إسترليني لتحديث قواعدها العسكرية الشمالية، والتوسع في التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة، من أجل منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”يأتي هذا الإعلان، الذي يمثل توسعًا في تمويل عسكري تم التعهد به سابقًا، في أعقاب التوترات المتزايدة مع الصين، في الوقت الذي يحذّر فيه عدد من كبار الشخصيات الحكومية من احتمال نشوب صراع عسكري في المنطقة بشكل متزايد“.

ومضت تقول: ”سوف يُستخدم هذا التمويل في تحديث مهبط طائرات ومرافق تدريب لقوات الدفاع الأسترالية، ومشاة البحرية الأمريكية في الإقليم الشمالي، الذي يستضيف بشكل دائم الآلاف من القوات الأمريكية، بموجب اتفاق عام 2011 بين رئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا جيلارد، والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما“.

وتابعت بقولها: ”خلال إعلانه عن تلك الخطة في ”داروين“ عاصمة الإقليم الشمالي، فإن رئيس الوزراء الأسترالي ”سكوت موريسون“ قال إن حكومته سوف تعمل مع حلفاء لتعزيز السلام والاستقرار والانفتاح في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، في ظل النظام العالمي الذي يؤيد الحرية“.

وأردفت قائلة: ”تأتي تلك التحركات العسكرية في الوقت الذي حذّر فيه وزير الداخلية الأسترالي ”مايك بيزولو“ بضرورة استعداد بلاده لصراع إقليمي“.

ورأت الصحيفة أن الخطاب الأسترالي العدائي المتصاعد يختلف كليّة عن الموقف الذي تتخذه نيوزيلندا، التي نأت بنفسها عن الأعضاء الآخرين في اتفاقية العيون الخمسة الاستخباراتية بشأن انتقادهم للصين“.