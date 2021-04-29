أمريكا تعلق على تقرير "هيومن رايتس" ضد إسرائيل

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عدم موافقتها على نتيجة تقرير لمنظمة ”هيومن رايتس ووتش“ غير الحكومية اتهم إسرائيل باتباع سياسة ”فصل عنصري“ بحق الفلسطينيين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ”هذه الإدارة لا تعتقد أن أفعال إسرائيل تشكل فصلًا عنصريًا“.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها لن تجري أي ”تقييمات علنية للتقارير (التي تكتبها) مجموعات خارجية“، وذلك على عكس إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المنتقدة بشدة للمنظمات التي كانت تطلق مواقف حيال إسرائيل.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية دعوة إسرائيل والفلسطينيين إلى ”الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي من شأنها تأجيج التوترات“، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالاستيطان والتحريض على العنف.

واتهمت ”هيومن رايتس ووتش“، إسرائيل، بارتكاب ”جريمتين ضد الإنسانية“ عبر اتباعها سياسة ”الفصل العنصري“ و“الاضطهاد“ بحق الفلسطينيين، وفق ما جاء في تقرير صدر الثلاثاء، لاقى ترحيبا فلسطينيًا وأثار تنديدًا شديدًا من إسرائيل.

وقالت المنظمة إن ”هذه النتائج تستند إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية“.

وفي ردها على التقرير، قالت وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة لوكالة إنه ”منشور دعائي“ لا يمتّ بصلة إلى ”الوقائع أو الحقيقة على الأرض“ وصادر عن منظمة تعتمد ”منذ وقت طويل أجندة معادية لإسرائيل“.