في أول خطاب له بالكونغرس.. بايدن: لا أسعى للتصعيد مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول خطاب له أمام الكونغرس، يوم الأربعاء، إن أمريكا لا تسعى لنزاع مع الصين، وإنه لا يسعى للتصعيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وظهر بايدن في قاعدة مجلس النواب في حدث تم تقليصه هذا العام بسبب الجائحة، بينما انتظمت أمامه مجموعة صغيرة مختارة بعناية من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين وخلفه نائبته كاملا هاريس.

وأوضح بايدن في خطابه: ”خلال مناقشاتي مع الرئيس شي جين بينغ، أخبرته بأننا نؤيد المنافسة، ولكن في المقابل سنحارب الممارسات التجارية غير العادلة وسنحافظ على وجود عسكري قوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ولن نتخلى عن الدفاع عن حقوق الإنسان“.

وأضاف من جانب آخر، أنه لا يسعى إلى تصعيد التوترات مع بوتين بعد أن فرض عقوباتٍ على موسكو بسبب مجموعة من المخاوف.

وقال: ”أوضحت لبوتين أننا لا نسعى إلى التصعيد، لكن أفعالهم لها عواقب“.

وفي الشأن المحلي، أكد بايدن أنه ”استعاد ثقة الأمريكيين في الديمقراطية“ بعد نحو 100 يوم من خلافته دونالد ترامب في المنصب.

واستغل بايدن جائحة فيروس كورونا لطرح أولوياته في وقت يشهد استقطابا سياسيا، فأبلغ الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس النواب والشيوخ وملايين الأمريكيين الذين يتابعونه على شاشات التلفزيون بأن ”أمريكا مستعدة للإقلاع“.

وقال: ”الآن وبعد مئة يوم فقط، يمكنني أن أقول للأمة: أمريكا تتحرك مجددا، محولة الخطر إلى إمكانية والأزمة إلى فرصة والانتكاسة إلى قوة“.

وأشار إلى أن حزمة الإنفاق والائتمان الضريبي الجديدة، والتي تبلغ إلى جانب خطة سابقة للبنية التحتية والوظائف نحو أربعة تريليونات دولار، استثمار حيوي لمستقبل الولايات المتحدة.

وقال: ”أتيت الليلة لأتحدث عن أزمة- وفرصة.. عن إعادة بناء وطننا- تنشيط ديمقراطيتنا والظفر بالمستقبل لأمريكا“.