إيران.. رفض جميع المترشحين الإصلاحيين للانتخابات المحلية في أصفهان

رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني (هيئة حكم متشددة)، أهلية 13 مرشحا من التيار الإصلاحي لانتخابات مجالس المحافظات بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وكان الأشخاص الـ13، تقدموا خلال الأيام القليلة الماضية بالترشح للانتخابات المقررة إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو المقبل.

وقال حسن فائضي رئيس حملة الإصلاحيين للانتخابات في أصفهان، الأربعاء، لوكالة أنباء ”إيمنا“ الإيرانية: ”تم استبعاد جميع الأعضاء الحاليين في مجلس محافظة أصفهان الذين سجلوا للترشح في الجولة السادسة من انتخابات مجالس المحافظات“.

وأضاف فائضي: ”شمل هذا الاستبعاد حتى أعضاء تمت الموافقة عليهم من قبل المجلس التنفيذي والسلطات الأربعة وهي الشرطة ومكتب المدعي العام ومكتب الأحوال المدنية ووزارة المخابرات“.

وقال آية الله أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني، الثلاثاء في اجتماع استثنائي للمجلس بشأن عملية الموافقة على مراقبة الانتخابات الرئاسية: ”سندقق المرشحين بعناية كما كان من قبل“.

وأضاف جنتي: ”من المهم للغاية فحص وتدقيق المرشحين للانتخابات، وسنقوم بهذه المهمة بعناية قدر الإمكان، كما في الماضي حسب القانون“.

وتعرض مجلس صيانة الدستور المقرب من المرشد علي خامنئي والذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي، إلى انتقادات واسعة من قبل التيار الإصلاحي والمعتدلين بسبب رفضهم لعدد كبير من المرشحين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 فبراير/ شباط من العام الماضي والتي مهدت الطريق لاستحواذ التيار المتشدد على أغلب مقاعد البرلمان.

ويتخوف التيار الإصلاحي أن يتكرر سيناريو الانتخابات البرلمانية الماضية مع الانتخابات الرئاسية ومجالس المحافظات المقبلة في يونيو/ حزيران المقبل.