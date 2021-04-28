الشرطة الأمريكية تقتل شاباً لاتينياً بمشهد يعيد للأذهان جريمة جورج فلويد (فيديو)

قتلت الشرطة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا شاباً لاتينيا بعد جلوس عدد من أفرادها فوق جسده لمدة تقارب خمس دقائق، إلى أن لفظ الرجل أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، ما أعاد إلى الأذهان حادثة مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، الأربعاء، بأن الشاب، ويدعى ماريو غونزاليس (26 عاما)، توفي بعد مشاجرة مع الشرطة في 19 أبريل/ نيسان الجاري، في إحدى حدائق مدينة ألاميدا بمنطقة خليج سان فرانسيسكو، أثناء اعتقال الشرطة له.

وأظهر مقطع مصور تم التقاطه بواسطة كاميرا مثبتة على جسم أحد الضباط الذين نفذوا الاعتقال، ونشرته الشرطة في وقت متأخر الثلاثاء، لحظات اعتقال غونزاليس والتي انتهت بوفاته.

ويظهر في المقطع أحد الضباط وهو يضع ركبته على ظهر غونزاليس لمدة 5 دقائق تقريبا، بينما كان غونزاليس يلهث في الهواء قائلا: ”لم أفعل شيئا“، لكن نفسه بدأ بالانقطاع تدريجيا، وغاب عن الوعي تماما، قبل أن يتم نقله للمستشفى، حيث توفي هناك.

وتكرر المشهد المأساوي الذي راح ضحيته الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، عندما جلس أحد الضباط على ظهر غونزاليس ورقبته، وقام بتثبيت وجهه تجاه الأرض وظل هذا الوضع مستمراً لمدة خمس دقائق كاملة حتى فارق الحياة.

وبعدها لاحظ الضباط أن غونزاليس فقد الوعي، ولم يعد لديه أي نبض بجسده ولم يعد يتحرك، فبدؤوا بمحاولة إنعاشه بالضغط على صدره ولكن دون جدوى، وأعلن المستشفى وفاته عند وصوله.

وينفي هذا الفيديو تصريحات المسؤولين الذين علقوا بعد حادثة وفاة غونزاليس في الـ19 من شهر أبريل الجاري، وأكدوا أن سبب الوفاة هو حالة طبية أصيب بها بعد مقاومته لاعتقال رجال الشرطة.

وقالت الشرطة، في بيان، إن الشاب ”تعرض لظرف طبي طارئ، بعد أن حاول الضباط تقييد يديه“، فيما تؤكد عائلته أنه قتل على يد الشرطة التي استخدمت ”القوة المفرطة“.

وأوضح البيان أن الحادثة تخضع للتحقيق من قبل إدارة شرطة مقاطعة ألاميدا، ومكتب المدعي العام في المقاطعة، ومحامٍ سابق لمدينة سان فرانسيسكو عينته المدينة لقيادة تحقيق مستقل.

وتوجهت عائلة غونزاليس، وهو طاهٍ وعامل بناء وأب لطفل عمره 4 سنوات، لاتهام الشرطة الأمريكية بقتله، وتكرار حادثة جورج فلويد التي ما زالت تُثير غضب الكثيرين حول العالم، وأكدوا أن غونزاليس كانت صحته جيدة ولا يعاني من أي أمراض أو مشكلات طبية، وكان قوي البنية ويزن نحو 133 كيلوغراما، ولم يكن هناك أي داعٍ لاستخدام الشرطة العنف معه؛ لأنه لم يقاومهم ولم يظهر في الفيديو أي دليل على ذلك.