"وول ستريت جورنال": لعبة حرب روسية في شرق أوكرانيا.. والسلام حلم بعيد المنال

انبطح الجندي الأوكراني آرثر فولوديمروفيتش بينما كان يسير عبر خندق الأسبوع الماضي، على أمل تجنب نيران القناصة من الانفصاليين المدعومين من روسيا المتمركزين على بعد أقل من 300 متر منه.

وكان آرثر قد تمركز هناك كجندي في القوات المسلحة الأوكرانية منذ مدة 5 أشهر، في الخنادق التي كانت موجودة منذ فترة أطول بكثير.

وكانت قواعد الاشتباك بسيطة، وشرحها آرثر: ”عندما يهاجموننا بالنار نرد بالنار وهكذا، ولا أرى نهاية لهذه الحرب في الأفق“.

ووفقا لصحيفة ”وول ستريت جورنال“، أعلن الانفصاليون المؤيدون لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا استقلالهم منذ 7 سنوات بدعم وتسليح من موسكو، التي استولت أيضًا على شبه جزيرة القرم، ومنذ ذلك الحين تم توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار وخرقها، وقتل أكثر من 14 ألف شخص.

ونقلت روسيا قواتها إلى داخل وخارج المنطقة الحدودية حتى الشهر الماضي، وفي الأيام الأخيرة تعثرت محادثات السلام، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أشارا لاستعدادهما للقاء، لكنهما لم يتفقا على مكان وزمان، الأمر الذي ترك آرثر وزملاءه في حالة توتر مع اشتداد الصراع المسلح الوحيد في أوروبا، الذي يهدد بسحب الولايات المتحدة وحلفائها، بينما توسع روسيا نفوذها عبر المنطقة وتحاول أوكرانيا بناء تحالفات جديدة مع الغرب.

وقال بيترو بوروشينكو، رئيس أوكرانيا حتى عام 2019، في مقابلة: ”هذه هي المرحلة الأولى من العودة إلى الاتحاد السوفييتي الجديد، ولهذا يحدث كل هذا العدوان وكل هذه الهجمات العسكرية، فكل هذه الأحداث تهدف لتجديد الإمبراطورية الروسية“.

وعلق فلاديمير فرولوف، الدبلوماسي الروسي البارز السابق: ”ليس هناك مجال لحل يربح فيه الجميع، يجب أن يخسر طرف ما“.

ويقول مسؤولون أوكرانيون ومحللون أمنيون إن تعزيز أعداد القوات الروسية الأخير بالقرب من الحدود كان يهدف إلى الضغط على زيلينسكي، وتحذيره من الانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي.

من جانبهم، رأى بعض المسؤولين في كييف أن السلام الدائم بعيد المنال على المدى القريب، وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الأمن القومي لإدارة زيلينسكي: ”سيستمر الصراع مع روسيا لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما قادما، ولن يتركونا لحالنا“.

وبحسب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تراقب الصراع، شهد اتفاق وقف إطلاق النار حوالي 9000 انتهاك في أبريل، مقارنة بحوالي 3000 في مارس.

وتقول أوكرانيا إن أكثر من 30 من جنودها قد قُتلوا حتى الآن هذا العام، ويقدر محللون عسكريون أن هناك الآن 30 ألف جندي على كل جبهة في أوكرانيا.

ويقدر المسؤولون الغربيون أن روسيا قد نشرت بشكل منفصل حوالي 100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، الشهر الماضي، فيما وصفته موسكو بأنه مناورات تدريبية ردا على أنشطة الناتو بالقرب من حدود روسيا والبحر الأسود.

وفي حين قالت روسيا إن المناورات انتهت الآن، وإنها ستسحب بعض قواتها، حذر زيلينسكي القوات الأوكرانية، يوم الثلاثاء، بضرورة توخي الحذر، وقال أثناء زيارته للمواقع الأوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم: ”انسحاب القوات لا يعني ألا يكون الجيش مستعدا لعودتهم المحتملة“.

وعلى المدى القصير، تهدف أوكرانيا إلى خفض تصعيد القتال على طول خط المواجهة بالقرب من مدينة أفدييفكا وغيرها من المواقع التي تعرضت لهجمات شديدة في الأسابيع الأخيرة.

ولا تزال المحادثات حول السلام طويل الأمد مستمرة، رغم أن الاجتماع السابق بين زيلينسكي وبوتين، بوساطة فرنسا وألمانيا عام 2019، فشل في تحقيق نتيجة دائمة، ومنذ ذلك الحين أصبح موقف كلا الجانبين أقل مرونة.

وأصدرت موسكو في السنوات الأخيرة أكثر من 600 ألف جواز سفر روسي لسكان المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون، والتي تعادل مجتمعة حوالي 15 ألف كيلومتر مربع، كما قال مسؤول مخابرات أوكراني إن روسيا بدأت أيضًا في إرسال المزيد من المدربين العسكريين والمعدات إلى الانفصاليين في الأشهر الأخيرة، وهي تهمة نفتها موسكو.

ودعا زيلينسكي، الذي كان في السابق ممثلا كوميديا قبل انتخابه بوعد إحلال السلام في المنطقة، إلى مشاركة أمريكية أكثر نشاطًا في عملية السلام، وتحديد مسار سريع للانضمام إلى حلف الناتو.

وسعى زيلينسكي للحد من نفوذ السياسيين الموالين لروسيا في أوكرانيا، بمن في ذلك فيكتور ميدفيدشوك، الصديق المقرب لبوتين الذي تعرضت 3 محطات تلفزيونية تابعة له للإغلاق، وتم تجميد أصوله.

من جانبها، ترفض كييف منح الانفصاليين مزيدًا من الاستقلال، خوفا من أن يوفر ذلك لروسيا موطئ قدم دائما في أوكرانيا، ويقضي على فرصها في الانضمام إلى الناتو.

وقال أريستوفيتش: ”عندما تم انتخابه، لم يكن لدى زيلينسكي خبرة سياسية عملية، وفي البداية فشلت محاولاته مع بوتين لأنه يستفيد من الحرب، والآن انتهت فترة الرؤية من خلال العدسات الوردية، ولم يعد زيلينسكي موهوما“.

وعلى طول خط المواجهة، اعتاد السكان على مدّ وجذور الصراع، ويشكك الكثيرون في احتمالات السلام.

وذكر إيفان بالاستروف، الذي يبيع المكانس اليدوية على جانب الطريق في زايتسيف، وهي قرية تبعد أقل من 10 أميال عن خط المواجهة، إنه اعتاد على صوت القصف، وشرح: ”التوتر يحيط بنا دائما، ونحن نريد السلام بالطبع لأننا كلنا إخوة، ولكن من يمكنه إحلال السلام؟ جو بايدن، هل يمكنك إحلال السلام؟“.

ويقول الجنود الأوكرانيون إنهم يشعرون بنفس الشعور، وقال آرثر، الذي خدم في الجيش منذ عام 2007، إن الوجود في الخنادق أصبح عادة ”تجعل العودة إلى الوطن مملًا“.

يذكر أن جولة الخدمة المعتادة هناك تدوم 8 أشهر، وبينما تتكون معظم القوات هناك من الجنود المحترفين، إلا أن بعضهم مجندون.

وأشار رسلان إيفانوفيتش، زميل آرثر، إلى أن الصراع الآن أكبر من ابنته البالغة من العمر 5 سنوات، وقال: ”أفتقد عائلتي ولكن على أحدهم أن يحرس الجبهة“.

ويعيش الجنود فيما كان في السابق منجم فحم مترامي الأطراف في مدينة بوتوفكا، الذي كان يوظف 1500 شخص في هذه المنطقة الغنية بالفحم، لكنه بات الآن من معالم الحرب، مرصعا بثقوب الرصاص، بينما تتعفن أطرافه الفولاذية، وتنتشر الألغام الأرضية حوله.

وقالت الأوكرانية تيتيانا هريوريفنا، مديرة العمليات في الموقع، وهي تستعرض مطبخًا مؤقتًا ومخزنًا صغيرًا يحتوي على البيض والمخللات واللحوم المعلبة: ”أسمع القصف أثناء طهي العصيدة أو حساء البرشت“.

وفي الخندق قال آرثر: ”آمل أن تنتهي الحرب يومًا ما، ولكن لا يمكنني التفكير في السلام بينما يتم إطلاق النار عليّ“.