جدل في إسرائيل عقب اجتماع نفتالي بينيت علنا مع النائب منصور عباس ‎

في تطور غير مسبوق، عقد نفتالي بينيت، زعيم كتلة ”يمينا“ القومية المتطرفة، اجتماعا علنيا مع منصور عباس، زعيم حزب ”القائمة العربية الموحدة“، الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل، وهو الاجتماع الذي تسبب في انتقادات واسعة من جانب كتلة ”الصهيونية الدينية“.

وذكرت صحيفة ”ماكور ريشون“، يوم الأربعاء، أن خلفية الاجتماع هي التأييد المحتمل من جانب حزب عباس لحكومة تناوب بين بينيت ويائير لابيد زعيم حزب ”هناك مستقبل“، حال انتقل إليها التكليف بعد 6 أيام.

وتطرق بينيت وعباس للمواقف التي يتبناها الحزبان حيال الوضع السياسي الراهن، ونقلت الصحيفة عن مكتب بينيت أن الاجتماع ”عقد في أجواء إيجابية“.

ونشرت قائمة ”الصهيونية الدينية“ بزعامة النائب بتسلئيل سموتريتش بيانا انتقدت فيه هذا التطور، واعتبرت أن الحديث يجري عن ”خطوة إضافية خطيرة تفتقر إلى المسؤولية من جانب بينيت“، مضيفا: ”يمهد زعيم يمينا لحكومة يسار تعتمد على أحزاب داعمة للإرهاب وقتل الأطفال، ويحول دولة إسرائيل إلى رهينة لهؤلاء ويتركها عرضه للابتزاز“، وفق تعبيره.

وعلقت مصادر بقائمة ”يمينا“ على هذا البيان، وقالت إن سموتريتش نفسه هو الذي وافق على منح عباس رئاسة لجنة شؤون المجتمع العربي، كما أن العام الماضي شهد تأهيل عباس ليصبح شريكا أساسيا لحزب ”الليكود“، مضيفة: ”ما قام به الليكود من وراء الكواليس تفعله يمينا علنا وبدون ألاعيب“.

يشار إلى أن المسار الأساسي الذي اتبعه نتنياهو حين تلقى التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة قبل 22 يوما، كان يعتمد على نواب أحزاب ”الليكود“، و“الصهيونية الدينية“، و“شاس“ الحريدي، ونظيره ”يهدوت هاتوراه“، و“يمينا“، ما يعني 58 نائبا، وكان بحاجة إلى أصوات نواب ”القائمة العربية الموحدة“ من خارج الائتلاف، لكن شريكه سموتريتش رفض تماما، وقطع عليه هذا المسار ليضعه في المأزق الراهن.

ووفق موقع ”سروغيم“ الإخباري العبري، فإن نتنياهو وبينيت حرصا خلال الفترة الأخيرة على عدم الحديث علنا عن إمكانية الاستعانة بنواب حزب عباس، واضطر نتنياهو مؤخرا للحديث عن عدم حاجته لهذا الحزب لإرضاء شريكه سموتريتش، ومن ثم يعد اجتماع بينيت مع عباس علنا تطورا في غاية الأهمية.

وذكر الموقع أن مخاوف ”الليكود“ بشأن الاعتماد على نواب ”القائمة العربية الموحدة“ نفسها داخل كتلة التغيير، رغم أن هذه الكتلة والحكومة التي يمكن أن تتشكل بين بينيت ولابيد ستحتاج بالضرورة إلى نواب هذا الحزب، أي أن سيناريو نتنياهو سيتكرر مع الحكومة البديلة التي يمكن أن تتشكل بين بينيت ولابيد.

وأشار مراقبون إلى أن سبب الاجتماع الذي عقده بينيت مع عباس هو أن الأول تابع الاجتماعات التي عقدها النائب العربي مع رئيس الكنيست ياريف ليفين ومع نائب ”الليكود“ ميكي زوهار، وكيف أنهما توصلا معه إلى صفقة بشأن إحدى لجان الكنيست الأساسية وبشكل علني، ومن ثم أدرك بينيت أنه إذا لم يقم بخطوات علنية تجاه عباس فإنه سيخسر دعمه لصالح ”الليكود“.