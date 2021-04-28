إدارة بايدن ترسل وفدا إلى الشرق الأوسط لشرح موقفها من الاتفاق النووي الإيراني

ذكر مسؤول أمريكي كبير، يوم الأربعاء، أن فريقا من المبعوثين الأمريكيين سيتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا؛ لإجراء محادثات مع حلفاء رئيسين للولايات المتحدة، وسط تصاعد المخاوف في المنطقة بشأن مسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن للانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المسؤول: ”سيسافر وفد رفيع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي، والجهود المستمرة لتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط“.

وذكر مصدر مطلع أن الوفد سيرأسه منسق سياسات الشرق الأوسط التابع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريت ماكجورك، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليه.

ورغم أن مسار الرحلة لا يزال غير واضح، إلا أن هناك خططا مبدئية للوفد لزيارة السعودية والإمارات ومصر والأردن.

ويشعر الكثير من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بالقلق من سعي بايدن إلى العودة للانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني؛ خشية أن يفضي استئناف تنفيذ الاتفاق في نهاية الأمر إلى السماح لطهران بامتلاك أسلحة ذرية، ما من شأنه أن يجعلهم عرضة للترهيب الإيراني أو التهديد العسكري.

وبدأت إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا جولة ثالثة من الاجتماعات في فيينا هذا الأسبوع؛ بهدف الاتفاق على الخطوات التي سيتعين اتخاذها في حالة إعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018.