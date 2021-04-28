وزير الخارجية الأمريكي يحذر تركيا و"جميع" الحلفاء من شراء أسلحة روسية‎

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تركيا وجميع حلفاء الولايات المتحدة يوم الأربعاء من شراء أسلحة روسية من الآن فصاعدا، قائلا إن هذا قد يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات.

وتوترت العلاقات الأمريكية التركية بسبب قضايا من بينها شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 وهو ما عاقبتها واشنطن عليه وكذلك خلافات سياسية بشأن سوريا وحقوق الإنسان وقضية أمام المحاكم الأمريكية تستهدف بنك خلق الذي تؤول معظم ملكيته للحكومة.

وقال بلينكين في حفل افتراضي بمركز الصحافة الأجنبية ”من المهم للغاية من الآن فصاعد أن تتجنب تركيا وجميع حلفاء الولايات المتحدة شراء المزيد من الأسلحة الروسية لا سيما أنظمة إس-400 إضافية“.

وأضاف ”أي معاملات كبيرة مع جهات دفاع روسية مرة أخرى يمكن أن تخضع لقانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة عبر العقوبات“ في إشارة إلى القانون الذي صمم لإثناء الدول عن شراء معدات عسكرية من خصم حلف شمال الأطلسي.

وذكر بلينكين أيضا أنه في ضوء وجهات نظر الرئيس جو بايدن المعروفة بشكل واسع، فإن اعترافه يوم السبت بأن مذبحة الأرمن في العهد العثماني عام 1915 ترقى إلى الإبادة جماعية لم يكن مفاجئا.

واعتبر متحدث باسم الرئاسة التركية يوم الأحد أن إعلان بايدن كان ”ببساطة أمر مشين“ وإن تركيا سترد خلال الأشهر القادمة.