أخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة شمال قطاع غزة
تاريخ النشر: 28 أبريل 2021 18:03 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 18:25 GMT

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة تابعة له في مناطق شمال قطاع غزة، دون الكشف عن سبب سقوطها. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب له

+A -A
المصدر: غزة - إرم نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة تابعة له في مناطق شمال قطاع غزة، دون الكشف عن سبب سقوطها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب له حول الحادثة، إنه ”لا توجد مخاوف من تسرب معلومات بعد سقوط الطائرة“.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة كانت تقوم ”بنشاط عملاني روتيني“ في قطاع غزة.

وفي السياق، تحدثت مصادر محلية في قطاع غزة أن الفصائل الفلسطينية المسلحة سيطرت على طائرة مُسيّرة تتبع للجيش الإسرائيلي شمال القطاع.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play