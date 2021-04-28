"فورين بوليسي": مسلسل "غاندو" والتسجيلات المسربة يعكسان رغبة متشددي إيران بإقصاء ظريف

سلطت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية الضوء على مسلسل الدراما الجاسوسية التشويقية ”غاندو“ وهدفه في تشويه سمعة السياسيين المعتدلين قبل انتخابات يونيو.

وقالت المجلة إن الجزء الثاني من ”غاندو“ والذي يعني بالفارسية ”التمساح الصغير“، عُرض على التلفزيون الحكومي، أثناء عطلة السنة في إيران، وظهرت فيه شخصية روح الله زم، الناشط المعارض الإيراني الذي أعدم في ديسمبر الماضي.

وأكدت المجلة أن إيران تشهد موجة من المناورات السياسية بالتزامن مع التقدم الدبلوماسي في فيينا لإحياء صفقة النووي الإيراني والانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو المقبل.

وشرحت المجلة تفاصيل موسم الانتخابات الإيرانية القصير، الذي سيستغرق فقط 5 أيام لتسجيل أسماء المرشحين بداية من 11 مايو، وإعلان القائمة، في 26 مايو، ثم انطلاق الانتخابات لمدة تقل عن 4 أسابيع.

ورأت أنه“على الرغم من القيود المفروضة على النظام السياسي الإيراني، كانت الانتخابات الرئاسية تنافسية تاريخيًا، حيث تتأثر السياسات الحكومية بشكل حقيقي بنتائجها، ويتسم موسم الانتخابات الرسمية الذي يستمر لمدة شهر بحملات شرسة ومناقشات متلفزة صريحة وتعبئة شعبية. ومع ذلك، فإن انتخابات العام الجاري تأتي في أعقاب نسبة مشاركة منخفضة مقارنة بالانتخابات الأخيرة للبرلمان في العام 2020، مما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن الحكومة تواجه أزمة شرعية كبيرة“.

ضعف مكانة فئة السياسيين المحافظين

وذكرت المجلة أنه بالنسبة للمحافظين الإيرانيين، فإن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون مفيدة، حيث قامت الطبقات الوسطى والعليا في المناطق الحضرية والمتعلمة في إيران بتحويل الانتخابات مرارًا وتكرارًا لصالح الإصلاحيين والمعتدلين، وكان ذلك ما حدث في انتصارات روحاني الانتخابية في عامي 2013 و2017.

وأشارت المجلة إلى أن فئة السياسيين المحافظين في إيران لا تحظى إلا بمكانة ضعيفة بين العامة، ولكنهم يتمتعون بنفوذ كبير على التلفزيون الحكومي والموارد الحكومية الأخرى التي تُستخدم في تقديم عروض وبرامج مثل ”جاندو“ في سبيل تعزيز رواياتهم.

وأوضحت المجلة أن أحداث السنوات الماضية ألقت بظلالها القاتمة على الانتخابات الرئاسية هذا العام بعد انسحاب إدارة ترامب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات اقتصادية شديدة إلى إضعاف روحاني ومعسكره السياسي، إضافة إلى القمع الوحشي للاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر 2019، وأضافت أنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وأوفت بالتزامات تخفيف العقوبات، فقد يستعيد روحاني إرثه ”المدمر“.

وبعيدًا عن وسائل تشويه الإصلاحيين مثل مسلسل غاندو، أشارت المجلة إلى أن ظريف يُعتقد أنه الشخصية السياسية المعتدلة الوحيدة التي يمكنها تحفيز الإقبال الانتخابي، ولكن ينظر المحافظون إلى ظريف على أنه تهديد خطير، ويسعون إلى تخريب ترشحه المحتمل.

أهداف مسلسل غاندو

وتحدثت المجلة عن أن العمل التلفزيوني ”غاندو“ وهو إنتاج معهد ”شهيد أفيني“ الثقافي والفني، ذي العلاقات المقربة مع الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الباسيج شبه العسكرية التي يسيطر عليها المتشددون، حيث نائب رئيس هذا المعهد هو مهدي طيب، وهو شقيق حسين طيب، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ومهدي الطيب من أشد المنتقدين لروحاني، ويرأس منظمة أخرى هي مقر عمار، المكرسة لمواجهة ”الحرب الناعمة“ ضد إيران.

وأوضحت المجلة أن حبكة ”غاندو“ تصور إدارة روحاني، لاسيما وزارة الخارجية، على أنها مخترقة من قِبل جواسيس أجانب خلال المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي، ويصور المسلسل شخصية وزير الخارجية، التي تستند بوضوح إلى ظريف، أنه رجل ملتح، وساذج، في منتصف العمر، ويائس من نجاح المفاوضات، ويمكن التلاعب به بسهولة من قِبل عميل لدى المخابرات البريطانية كان تسلل إلى فريقه.

وينتشر اعتقاد بأن الهدف من العرض هو قلب الرأي العام ضد ظريف، الذي كان أحد أكثر السياسيين شعبية في إيران، بحسب المجلة.

وقالت المجلة إن أهداف العرض قد تكون أكثر جرأة مما تبدو عليه، حيث نقلت المجلة عن فريدون مجليسي، وهو دبلوماسي إيراني سابق، أشار خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا إلى أن تشويه غاندو لظريف يهدف ليس فقط إلى تدمير شخصيته بل“مدرسته الفكرية“، ودعمه للحوار والعلاقات مع الغرب حتى أن ”مجلسي“ أكد أن بعض المؤسسات المتشددة في إيران تمهد الطريق لمحاكمة ظريف وروحاني بعد مغادرتهما منصبيهما.

وأدان ظريف مسلسل ”غاندو“ علنًا، ووصفه بأنه ”محض أكاذيب“ من البداية إلى النهاية، وأدت احتجاجات إدارة روحاني في الواقع إلى وقف إذاعته عن الهواء بعد أسبوعين، ومن المقرر أن يعود عرض بقية الموسم بعد الانتخابات الرئاسية.

وأكدت المجلة أن المسلسل يحظى بشعبية واضحة لأن عرضه على موقع يوتيوب المحظور في إيران قد وصل بمتوسط مشاهدة كل الحلقات لحوالي 100,000 مشاهدة.

ضغوط على ظريف

ولكن الضغط على ظريف لم يهدأ، حيث قالت المجلة إنه كتب مؤخرًا رسالة إلى خامنئي يطلب منه التراجع عن الضغط على المفاوضين الإيرانيين وسط المحادثات النووية في فيينا، وأكد أنه لن يترشح للرئاسة.

ومع ذلك، استمرت الهجمات المتشددة على ظريف وروحاني والاتفاق النووي بلا هوادة، بحسب المجلة التي قالت إنه بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا، بث التلفزيون الحكومي فيلمًا وثائقيًا في أوقات الذروة يصور الاتفاق النووي على أنه مؤامرة شائنة دبرتها منظمات غير حكومية مقرها الولايات المتحدة بتمويل من جورج سوروس وفُرضت على إيران كجزء من ”تغيير سلس للنظام“.

ووفقًا للمجلة، فإنه مما زاد ”متاعب ظريف“ تسريب مقابلة خاصة مع الخبير الاقتصادي سعيد ليلاز أجريت في فبراير من هذا العام، حيث كانت المقابلة من أجل السجلات الحكومية الرسمية، وأكدت المجلة أن توقيت التسريب يجعل المقابلة مشبوهة، وربما تعكس جهود المتشددين لتشويه صورة ظريف والمحادثات النووية الجارية في فيينا، حيث أدلى ظريف في المقابلة الصوتية المسربة، بمزاعم مدوية، منها أن روسيا عارضت الاتفاق النووي على أساس أنه سيحسن علاقات إيران مع الغرب؛ وأن السلك الدبلوماسي الإيراني كان خاضعًا بشكل مباشر للجيش وقراراته، وقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأنه أبلغ بإنكار إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ بعد اغتيال سليماني، على الرغم من أن كبار المسؤولين الإيرانيين يعرفون أن الصواريخ الإيرانية أطلقت عليها.

واختتمت المجلة تقريرها بأن المعارضين المتشددين للاتفاق النووي يسعون الآن إلى تعزيز ”القوة الكاملة“، قائلة:“إذا كانت منتجاتهم الفنية بحاجة إلى الاستمرار، فقد يكون هدفهم النهائي هو إقصاء منافسيهم الإصلاحيين والمعتدلين من النظام السياسي الإيراني.“