الصحفي الذي حاور ظريف يستبعد عثور الأجهزة الأمنية على مسرب المقابلة السرية

قلل الصحفي والمحلل الاقتصادي الإيراني، سعيد ليلاز، يوم الأربعاء، من قدرة الأجهزة الأمنية والاستخبارية في بلاده على الوصول إلى الجهات المتورطة بتسريب المقابلة السرية التي أجراها مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والتي أثارت موجة من الانتقادات الحادة لمواقف ظريف.

وقال سعيد ليلاز عبر حسابه على ”إنستغرام“، بشأن تسريب مقابلته مع محمد جواد ظريف ”أريد أن أرى ما إذا كان جهاز المخابرات في البلاد سيعرض العثور على هذا الشخص، أم سيكون الأمر مثل حادثة الهجوم على منشأة نطنز النووية، بعد أن يصبح (جهاز المخابرات) خاويا يقوم بطرح اسم شخص في وسائل الإعلام“.

وتابع الصحفي والمحلل الاقتصادي الإيراني: ”بالطبع، لا يتوقع المزيد من جهاز المخابرات الذي يتنصت فقط على هواتف سعيد ليلاز“، وفقا لصحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية.

ونقلت وكالة ”تسنيم“ للأنباء عن ليلاز قوله، إن ”من نشر الملف الصوتي يجب أن يعاقب بشدة، حتى لا يرتكب هذه الأخطاء مستقبلا“.

وأضاف سعيد ليلاز ”لكنني أقسمت أن لا أتحدث عن هذا (ملف تسريب المقابلة) في الوقت الحالي، وأريد أن أرى ما إذا كان جهاز مخابرات الدولة سيعرض العثور على هذا الشخص“.

وتعرضت منشأة نطنز لانفجار في الـ11 من أبريل/ نيسان الجاري، وبعد أسبوع أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية أنها تمكنت من تحديد هوية المتهم بتفجير المنشأة.

وذكر التلفزيون الإيراني أن ”منفذ الهجوم يدعى رضا كريمي يبلغ من العمر 43 عاما، وتمكن من الهروب خارج إيران قبل استهداف منشأة نطنز النووية“، مضيفا أن ”قوات الأمن (الاستخبارات) تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقاله وإعادته إلى إيران عبر الطرق القانونية“.