قناة عبرية: اتفاق لتشكيل طاقم أمني أمريكي-إسرائيلي للتعامل مع التهديدات الإيرانية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق أمريكي – إسرائيلي لتشكيل طواقم أمنية مشتركة بين الجانبين لبحث التهديدات الإيرانية، بالإضافة إلى تهديد حلفاء البلدين في الشرق الأوسط.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن هذه الطواقم المشتركة ستركز عملها على مواجهة تهديد الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والصواريخ والأسلحة الإيرانية التي تقوم طهران بنقلها إلى حلفائها في الشرق الأوسط وتحديدا لحزب الله في لبنان.

وأضافت القناة العبرية، أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي أعربا عن قلقهما من تقدم البرنامج النووي الإيراني، حيث اتفقا -أيضا- على تعزيز التعاون الأمني المستقبلي بينهما بشأن الملف النووي الإيراني.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، توصلت إلى هذه التفاهمات مع الوفد الأمني الإسرائيلي الموجود حاليّا في واشنطن.

ولفتت القناة إلى أن هناك العديد من الوفود الإسرائيلية الموجودة في واشنطن لبحث مستجدات الملف الإيراني، ومن بين هذه الوفود، وفد برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، والثاني برئاسة رئيس الموساد يوس كوهين، أما الثالث فهو من الجيش الإسرائيلي برئاسة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء تمير هايمن.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ألغى رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، زيارته التي كانت مقررة الأحد الماضي لواشنطن بسبب التصعيد مع قطاع غزة.