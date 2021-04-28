تقرير: توماس نايدز المرشح الأبرز لمنصب سفير واشنطن لدى إسرائيل

ذكرت صحف إسرائيلية، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبدأ الأسبوع الجاري عملية اختيار سفير للولايات المتحدة لدى إسرائيل، وأن اليهودي توماس نايدز هو المرشح الأبرز للمنصب.

وقالت صحيفتا ”جيروساليم بوست“ و“هارتز“ إن نايدز يشغل حاليا منصب العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك ”مورجان ستانلي“ الاستثماري الأمريكي، وشغل سابقا منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي للإدارة والموارد في عهد هيلاري كلينتون من 2011 إلى 2013، وحصل على جائزة الخدمة المتميزة لوزير الخارجية عام 2013.

ووفقا للتقرير، ولد نايدز لعائلة يهودية في ولاية مينيسوتا وبدأ حياته المهنية في مبنى ”الكابيتول هيل“ لمجلس الشيوخ في مناصب مختلفة، بما في ذلك منصب مساعد رئيس الأغلبية في مجلس النواب والمساعد التنفيذي لرئيس مجلس النواب، وقضى بعد ذلك عقدا من الزمن كرئيس للموظفين للعديد من أعضاء الكونغرس قبل أن ينتقل إلى القطاع المصرفي في 1996.

وأشارت ”جيروساليم بوست“ نقلاً عن صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إلى أن من الأسماء الأخرى المرشحة لمنصب السفير الأمريكي في إسرائيل التي ظهرت في وقت سابق، عاموس هوشستين، المبعوث الخاص لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما ومنسق شؤون الطاقة الدولية، إلى جانب النائب الديمقراطي السابق روبرت ويكسلر ورجل الأعمال مايكل أدلر، وهو صديق قديم لبايدن.

وبحسب التقرير، فإن هوشستين الذي ولد وترعرع في إسرائيل وخدم في الجيش الإسرائيلي أجرى مقابلات عديدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول بايدن في الأشهر الأخيرة. وسيخلف السفير الجديد في تل أبيب دافيد فريدمان، وهو أيضا يهودي انتهت فترة عمله بعد خسارة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة.