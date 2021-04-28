ظريف يدافع عن موقفه بعد التسجيل المسرب

دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في منشور عبر تطبيق انستغرام الأربعاء، عن موقفه، مبديا أسفه لتحول تصريحاته المسربة الى ”اقتتال داخلي“ في إيران، بعد انتشار تسجيل صوتي تحدث فيه عن دور العسكر في الدبلوماسية وأثار جدلا واسعا في طهران.

وفي حين أكد ظريف طبيعة العلاقة الوثيقة التي جمعته بقاسم سليماني، شدد على أن الفكرة الأساسية من حديثه كانت تقديره وجود حاجة الى ”تعديل ذكي“ في العلاقة بين الميدان العسكري والدبلوماسية في إيران.

وكتب ظريف ”آسف بشدة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول إلى اقتتال داخلي“.

كما أبدى أسفه لأن تقييمه لبعض المسارات الإجرائية ”تم تأطيره على أنه انتقاد شخصي“.

وأرفق ظريف المنشور عبر حسابه الموثق، بشريط مصور لزيارة قام بها هذا الأسبوع إلى موقع اغتيال سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، والذي قضى بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في كانون الثاني/يناير 2020.

وشدد الوزير الذي يتولى منصبه منذ العام 2013، على أنه حظي ”بشرف صداقة عميقة وتعاون مع الحاج قاسم لأكثر من عقدين من الزمن، وعلاقاتنا الشخصية والمهنية لم تخفت حتى استشهاده، لكنها تعمقت دائما“، مؤكدا أنه دائما ما أشاد بـ“الصلابة والإنسانية، والبحث عن السلام، والشجاعة لدى الشهيد سليماني“ في تصريحاته داخل إيران وخارجها.

واعتبر ظريف أن الدبلوماسية والميدان العسكري يمثلان ”جناحي قوة“ للجمهورية الإسلامية.

وأوضح أن ”الفكرة الأساسية“ التي تحدث عنها في التسجيل كانت التركيز على ”الحاجة إلى تعديل ذكي في العلاقة بين هذين الجناحين وتحديد الأولويات ضمن الهيئات القانونية وتحت الإشراف العظيم للقائد الأعلى“، في إشارة إلى مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وأكد أن ”حماية مصالح البلاد وشعب إيران المقاوم والصبور والباسل، هي عهد سألتزم به حتى اللحظة الأخيرة“، مشددا على أنه دائما ما اتبع ”السياسات المقررة للبلاد ودافعت عنها بقوة“.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قد أعلن الثلاثاء أن الرئيس حسن روحاني طلب التحقيق في ”مؤامرة“ تسريب تسجيل ظريف.

ويتحدث ظريف في التسجيل الممتد لنحو ثلاث ساعات والذي نشرته الأحد وسائل إعلام خارج إيران، عن دور وازن في السياسة الخارجية أداه خصوصا سليماني.

وزير خارجية #إيران جواد #ظريف يكشف في تسجيل مسرب تورط بلاده في إسقاط الطائرة الأوكرانية: "أجبروني على نفي استهداف الطائرة بصاروخ"#إرم_نيوز #javadzarif pic.twitter.com/wB3EhNoDdM — إرم نيوز (@EremNews) April 26, 2021

وأثار التسجيل الذي يأتي نشره قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية وفي ظل مباحثات مع القوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي، انتقادات من المحافظين المعارضين لحكومة الرئيس المعتدل روحاني.

وتطرق ظريف لمسائل من أبرزها دور سليماني، قائد قوة القدس في الحرس الثوري، في السياسة الخارجية، وأن ”الميدان“ حظي بأولوية على حساب الدبلوماسية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، الاثنين، أن التسجيل مقتطع من حوار لسبع ساعات غير مخصص للنشر، وتضمن مواقف ”شخصية“ للوزير.