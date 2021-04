الرئيس الصومالي يرضخ للضغوط ويقرر عدم تمديد فترته لعامين

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، في بيان له، الثلاثاء، أنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترته لعامين.

وانحنى الرئيس الصومالي بذلك للضغوط المحلية والدولية، بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو أدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.

ونقل حساب الرئاسة الصومالية في ”تويتر“ عن الرئيس قوله“: ”أود أن أؤكد من جديد، كما فعلت في الماضي، أننا كنا دائمًا على استعداد لضمان إجراء الانتخابات في الصومال أكثر من ذلك، وفي الوقت المناسب وبطريقة سلمية“.

I wish to reaffirm, like I have done in the past, that we have always been ready to ensure election takes place in #Somalia more so, in a timely and peaceful manner.

