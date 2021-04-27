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الرئيس الصومالي يرضخ للضغوط ويقرر عدم تمديد فترته لعامين
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 22:28 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 0:05 GMT

الرئيس الصومالي يرضخ للضغوط ويقرر عدم تمديد فترته لعامين

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، في بيان له، الثلاثاء، أنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترته لعامين. وانحنى الرئيس الصومالي بذلك للضغوط المحلية والدولية،

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، في بيان له، الثلاثاء، أنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترته لعامين.

وانحنى الرئيس الصومالي بذلك للضغوط المحلية والدولية، بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو أدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.

ونقل حساب الرئاسة الصومالية في ”تويتر“ عن الرئيس قوله“: ”أود أن أؤكد من جديد، كما فعلت في الماضي، أننا كنا دائمًا على استعداد لضمان إجراء الانتخابات في الصومال أكثر من ذلك، وفي الوقت المناسب وبطريقة سلمية“.

وأضاف: ”لسوء الحظ، أحبطت عزيمتنا قلة من الأفراد والحكومات الأجنبية الذين ظل هدفهم زعزعة استقرار الصومال لإحداث الدمار وتقسيمه ووضعنا في أزمة دستورية“.

وكان رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبل قد ألمح في وقت سابق، الثلاثاء، إلى أنه لا يؤيد اقتراح تمديد فترة الرئاسة، مختلفًا مع رئيس البلاد بعد مواجهات بين فصائل داخل أجهزة الأمن في قلب العاصمة مقديشو.

وأصدرت منطقتان صوماليتان، كانتا متحالفتين سابقًا مع الرئيس، بيانًا مشتركًا في وقت سابق اليوم يدعو أيضًا إلى إلغاء تمديد ولاية الرئيس.

وقال رئيس الوزراء: ”أرحب بالبيان الصادر عن ولايتي جالمودوج وهيرشابيل“، داعيًا أيضا إلى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتعزيز الإجراءات الأمنية.

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