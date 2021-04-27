الجيش الأمريكي: الحرس الثوري الإيراني أكبر تهديد للأمن الملاحي في الخليج

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم الثلاثاء، إن الحرس الثوري الإيراني يمثل أكبر تهديد للأمن الملاحي في الخليج، مؤكدًا أن مواصلة طهران في دعم الجماعات المسلحة يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف ماكينزي، في حديث افتراضي لمعهد ”أمريكين اينتربرايز“ لأبحاث السياسة العامة نقلته إذاعة صوت أمريكا في نسختها الفارسية، ”أن استقرار المنطقة مرتبط بدور إيران، وفي حال واصلت طهران دعمها لجماعات حرب الوكالة، فلن تنعم المنطقة بأمن واستقرار حقيقيين“.

ورأى أن ”إيران لا تزال تسعى للوصول إلى الهيمنة على المنطقة عبر حزمة من العمليات المثيرة للاضطرابات، حيث تهدد جماعات حرب الوكالة التابعها لها سيادة العراق، وذلك عبر استهداف هذه الجماعات لقوات التحالف والقواعد العسكرية العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية“.

وأوضح ماكينزي أن ”إيران تتجنب توجيه هجمات ضد القوات الأمريكية منذ يناير 2020 الذي شهد استهدافها لقاعدة عين الأسد العسكرية، إلا أنها تهدد حلفاءنا الإقليميين وحركة التجارة الحرة، وذلك عن طريق جماعات حرب الوكالة، وتطوير منظومات الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة“.

وأكد أن ”النظام الإيراني يسعى لمواصلة البرنامج النووي عبر أساليب دبلوماسية، ومع هذا يجب أن نوضح أننا باقون في وضعية رادعة مع إيران، حتى وإن واصلت طهران لعبتها الخطيرة عبر دعمها جماعات حرب الوكالة التابعة لها في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن“.

وتعليقًا على إعلان الجيش الأمريكي أن سفينة حربية تابعة له أطلقت أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج، وصف الجنرال ماكينزي قوات الحرس الثوري بأنها ”أكبر تهديد“ للأمن الملاحي في الخليج.

وكشف، في تصريح نقلته قناة ”إيران انترناشونال“ المعارضة، أن ”أغلب الهجمات التي يقودها الحرس الثوري ضد السفن في مياه الخليج تعود لأوامر القادة العسكريين الميدانيين، وليس المرشد الأعلى علي خامنئي فحسب“.