وكالة إيرانية: ظريف سيعتذر للإيرانيين ولعائلة قاسم سليماني بعد تسريب المقابلة السرية

أفادت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية مساء يوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سوف يصدر قريباً بياناً يعتذر فيه للإيرانيين وعائلة الجنرال قاسم سليماني عما صدر عنه في مقابلته السرية التي جرى تسريبها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الوكالة المقربة الدائرة الأمنية للحرس الثوري الإيراني: ”يقال إن محمد جواد ظريف سيصدر بيانا يقدم في تفسيرات وتوضيحات بعد نشر مقابلته السرية والجدل الذي أثير مؤخرا في الساحة الإيرانية لأنها تتعارض مع المصالح الوطنية“.

ويوم الإثنين بثت قناة ”إيران انترناشيونال“ المعارضة ومقرها لندن تسجيلاً صوتياً لظريف وهو عن السياسة الخارجية الإيرانية وتدخل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في رسم السياسة الخارجية للوزارة، كما تناول ما أسماه السياسة المدمرة لروسيا ضد إيران وفي الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يعود وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من العراق، الأربعاء، بعد انتهاء زيارته التي استمرت يومين، وجاء تسريب هذه المقابلة بعدما كان ظريف خارج طهران.

وتتهم القوى السياسية المتشددة حسام الدين آشنا مستشار الرئيس حسن روحاني ومدير مرکز الدراسات الإستراتيجية التابعة للحكومة الإيرانية، بصفته ”المتهم الأول“ بتسريب المقابلة السرية لجواد ظريف.

وجاء تسجيل هذه المقابلة بأمر من مرکز الدراسات الإستراتيجية التابعة للحكومة الإيرانية.