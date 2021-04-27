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سفينة حربية أمريكية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق إيرانية منها في الخليج
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 20:09 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 20:50 GMT

سفينة حربية أمريكية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق إيرانية منها في الخليج

قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إن سفينة للبحرية الأمريكية أطلقت أعيرة تحذيرية بعد اقتراب ثلاثة زوارق للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني منها ومن زورق

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المصدر: رويترز

قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إن سفينة للبحرية الأمريكية أطلقت أعيرة تحذيرية بعد اقتراب ثلاثة زوارق للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني منها ومن زورق دورية أمريكي آخر في الخليج.

وأضاف في بيان ”أصدرت الطواقم الأمريكية تحذيرات عديدة عبر أجهزة اللاسلكي ومكبرات صوت، لكن زوارق البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني واصلت مناوراتها القريبة“.

وقال البيان ”عندها أطلق طاقم (سفينة الدورية الأمريكية) فايربولت طلقات تحذيرية، وابتعدت زوارق البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن السفينتين الأمريكيتين إلى مسافة آمنة“.

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