إيران تدعو لتبادل السجناء مع أمريكا في ظل استمرار المحادثات النووية

أعادت إيران، اليوم الثلاثاء، دعوتها لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة، بينما يواصل فيه العدوان القديمان محادثات مع قوى دولية حول إمكانية عودة أمريكا إلى اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وسعت القوى الدولية، اليوم، لتسريع الجهود الرامية لإعادة واشنطن وطهران إلى الامتثال للاتفاق النووي، مع طمأنة الولايات المتحدة لحلفائها العرب في منطقة الخليج بخصوص وضع المحادثات في فيينا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: ”نريد إطلاق سراح جميع من احتجزوا ظلمًا في سجون الولايات المتحدة بسبب العقوبات. وتبحث إيران ذلك لاعتبارات إنسانية وأخلاقية.. لكن ذلك سيعتمد على الخطوات التي يتخذها الجانب الأمريكي“.

وقال ربيعي، في مؤتمر صحفي بُث مباشرة على موقع إلكتروني حكومي: ”أعلنت إيران استعدادها لذلك، إلا أن إعلان أسماء السجناء قد يلحق ضررًا بهم. سنعلن التفاصيل بعد استكمال جهود التفاوض“.

ولم يفصح ربيعي عن تفاصيل، لكنه قال إن عدد الإيرانيين الذين يقبعون في السجون الأمريكية هو أكثر من الأمريكيين المحتجزين لدى إيران.

ويتهم نشطاء حقوقيون الجمهورية الإسلامية، التي تحتجز عددًا قليلًا من الإيرانيين الأمريكيين لديها، بالقبض على مزدوجي الجنسية سعيًا للحصول على تنازلات من دول أخرى، ونفت إيران مرارًا ذلك الاتهام.