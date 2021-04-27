تشاد.. 52 قتيلا في معارك بين الجيش ومتشددين

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قتل 12 جنديا على الأقل و40 مسلحا، يوم الثلاثاء، في معارك اندلعت؛ إثر هجوم شنه متشددون على موقع للجيش التشادي في منطقة بحيرة تشاد، وفق ما أفاد محافظ المنطقة محمد فضول ماكاي.

وتحولت بعض الجزر الصغيرة المأهولة في غرب بحيرة تشاد، إلى معاقل لجماعة بوكو حرام، وتنظيم داعش المتشددين في غرب إفريقيا الذي انشق عنها.

ويواظب التنظيمان على مهاجمة الجيش والمدنيين.

وقال المحافظ: ”لقد هاجموا موقعا للجيش، فردت قوات الدفاع بشدة لصد العدو الذي خلف وراءه أربعين جثة، لكننا خسرنا 12 جنديا“.

وأورد مسؤول أمني، لم يشأ كشف هويته، أن المعارك وقعت فجرا بين بلدتي نغوبوا وكايغا على بعد مئة كم شمال نجامينا، في هذه المنطقة من بحيرة تشاد، التي تحاذيها أربع دول، هي: نيجيريا، النيجر، الكاميرون، تشاد.

وأضاف المصدر نفسه، أن ”عمليات التمشيط مستمرة“.

وأكد المتحدث باسم الجيش الجنرال عظيم أغونا وقوع الهجوم، لكنه رفض الإدلاء بأي حصيلة.