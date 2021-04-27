"مستعد لمضغ الرصاص من أجل البقاء".. نتنياهو يحاول الاستمرار كرئيس وزراء مناوب

سلطت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، الضوء على مفاوضات رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو حول حكومة يكون فيها رئيس وزراء بالتناوب.

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو تعلّم الكثير من باعة سوق محانيه يهودا الذي اعتاد زيارته أثناء حملات الانتخابات، عن كيفية تخفيض أسعار السلع الأساسية مثل الخيار.

وسخرت الصحيفة من عرضه أن يكون رئيس وزراء بالتناوب، قائلة“إنه يعرض الأمر كما لو كان يعرض مزيدًا من الخيار“.

وفي مفارقة مريرة، عرض نتنياهو على بيني غانتس، بعد 5 أشهر فقط من الانتخابات التي منعت غانتس من أن يصبح رئيسًا للوزراء، في قرار يوضح مدى أسف نتنياهو عن نبذ غانتس بعدما فشل معسكر نتنياهو في الفوز بأغلبية.

كما عرض أقوى منصب في البلاد على زعيم حزب شاس أرييه درعي، الذي يتشارك مع نتنياهو طول الفترة التي قضاها في مجال السياسة، كما شاركه أيضًا الاتهامات الجنائية، حيث قضى درعي 22 شهرًا في السجن بعد إدانته بتلقي رشاوى كوزير للداخلية خلال التسعينيات، كما يواجه عضو الكنيست خلافًا آخر مع القانون.

وكان المدعي العام أفيخاي ماندلبليت قد أعلن، في كانون الثاني/يناير، أنه من المحتمل أن يوجه اتهامات إلى درعي بتهمة الاحتيال الضريبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو راجع رئيس الكنيست ياريف ليفين بشأن توليه منصب رئيس الوزراء، لكنه سرعان ما رأى أن ذلك سيسبب له الكثير من المشاكل في حزبه الليكود إذا سعى إلى ترقية أي شخص في الحزب على حساب جميع المرشحين المحتملين الآخرين.

ومن ناحية أخرى، وصفت الصحيفة تعيين ليفين بأنه سيكون مجرد تعيين ”دمية“ في هذا المنصب المهم وذلك لن يساعد في استمالة زعيم الأمل الجديد جدعون ساعر، الذي يعتبر دعمه مفتاح تشكيل الحكومة.

وفي الواقع، كان هناك سبب منطقي من وراء عروض نتنياهو خلال الأيام الأخيرة بشأن تشكيل حكومة الائتلاف، بحسب الصحيفة، وهي عروض كانت تمهد لعرض نتنياهو لكل من ساعر، وزعيم حزب اليمين نفتالي بينيت.

وأكدت الصحيفة أن نتنياهو لن يكشف عن أيهما يفضل بين بينيت وساعر لأنه ”يمقت“ كليهما، ولذلك سيتركهم يقررون من سيتولى المنصب.

وبينت الصحيفة أن سبب سعي نتنياهو وراء المنصب خلال الأيام الأخيرة، ومفاوضاته حول أن يكون رئيس وزراء بالتناوب يهدف إلى حفاظه على المنصب أثناء محاكمته الجنائية، حتى يبقى هو وعائلته مقيمين في منزل رئيس الوزراء في شارع سمولينسكن وبلفور في القدس كجزء من الصفقة.

وقالت مصادر في الليكود إن رئيس الوزراء أدرك أنه لا توجد طرق أخرى لضمان بقاء الكتلة الموالية لنتنياهو في السلطة، لذلك فهو مستعد ”لمضغ الرصاص“، في إشارة إلى صعوبة الخيارات المتاحة أمامه لاستمراره في المنصب.