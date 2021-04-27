فصيل متمرد يسيطر على قاعدة عسكرية في بورما ومخاوف من مواجهات عنيفة مع الجيش

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

سيطر أحد أبرز الفصائل المتمردة الذي يناصب المجلس العسكري في بورما العداء منذ الانقلاب على قاعدة عسكرية، اليوم الثلاثاء؛ ما أثار مخاوف من حدوث حلقة جديدة من المواجهات العنيفة مع الجيش.

وتصاعد التوتر بين الجيش وبعض الجماعات العرقية في البلاد منذ أن أطاح انقلاب الأول من شباط/فبراير بالزعيمة أونغ سان سو تشي.

وقال بادوه ساو تاو ني، أحد المسؤولين في الاتحاد الوطني للكارين، فجر اليوم الثلاثاء، إن ”قواتنا استولت على قاعدة“ تقع في ولاية كارين (جنوب شرق). ولم يشر إلى وجود إصابات.

وردا على سؤال، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون الهجوم، قائلا ”سيتم اتخاذ إجراءات“ ضد الفصيل الخامس للاتحاد الوطني للكارين الذي يقف وراء الهجوم.

وقالت هكارا، وهي من سكان قرية ماي سام ليب التايلاندية على الطرف الآخر من الحدود ”لا أحد يجرؤ على البقاء“ خوفا من أعمال انتقامية محتملة يقوم بها الجيش البورمي.

ويتبنى الاتحاد الوطني للكارين الذي يضم عدة آلاف موقفا متشددا تجاه المجلس العسكري منذ الانقلاب.

ويؤكد وجود ما لا يقل عن ألفي شخص من معارضي الانقلاب الذين فروا من القمع في المنطقة الذي يسيطر عليها.

آلاف النازحين

وفي نهاية آذار/مارس، سيطر الفصيل بالفعل على قاعدة عسكرية؛ ما أسفر عن مقتل عشرة جنود.

ورد الجيش بشن غارات جوية على معاقل المجموعة، هي الأولى منذ عشرين عاما في هذه المنطقة. وفر نحو 24 ألف مدني نتيجة هذه المواجهات.

ومنذ استقلال بورما في 1948، تخوض مجموعات عرقية مسلحة نزاعات ضد الحكومة المركزية للحصول على حكم ذاتي أوسع والاعتراف بخصوصياتها والوصول إلى الموارد الطبيعية العديدة في البلاد أو حصة من تجارة المخدرات المربحة.

وأبرم الجيش اتفاقات لوقف إطلاق النار مع عشر من هذه المجموعات في 2015 بينها الاتحاد الوطني للكارين.

وبعيد الانقلاب هددت بضع حركات متمردة بحمل السلاح مجددًا لمواجهة القمع الدموي الذي يمارسه النظام العسكري الجديد ضد المدنيين.

واسفر قمع الجيش للاحتجاجات شبه اليومية عن مقتل أكثر من 750 شخصا حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. ومساء الاثنين، قُتل صاحب متجر برصاصة في صدره في ماندالاي (وسط)، بحسب أحد المسعفين.

مخاوف على مجتمع المثليين

واعربت جمعية مساعدة السجناء السياسيين عن خشيتها من الانتهاكات بحق مجتمع المثليين، وأبلغت عن امرأة متحولة جنسيا تعرضت للإهانة والضرب أثناء اعتقالها.

وتستمر التعبئة وحملة العصيان المدني من تظاهرات وإضرابات ووقفات احتجاجية على ضوء الشموع، على الرغم من الرد الانتقامي.

وخرج المتظاهرون، اليوم الثلاثاء، من جديد في مجموعات صغيرة إلى الشوارع رافعين شعار المقاومة المتمثل بتحية بثلاثة أصابع.

كما نشر ناشطون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي وقد رُسمت على وجوههم شعارات مناهضة للمجلس العسكري مثل: ”أطلقوا سراح المعتقلين“ و ”احترموا أصواتنا“.

وعزا رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مينغ أونغ هلاينغ استيلاءه على السلطة إلى حدوث تزوير هائل في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب سان سو تشي.

وقام في نهاية الأسبوع الماضي بأول رحلة له إلى الخارج منذ الانقلاب، ليشارك في قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا.

وتوصلت دول الآسيان العشر إلى توافق حول خطة مؤلفة من خمس نقاط من أجل وضع حد للعنف وتعزيز الحوار بين الأطراف.

وقالت السلطات البورمية إنها ”ستدرس بعناية الاقتراحات البناءة“ لرابطة آسيان لكن ”أولوياتها في الوقت الحالي هي الحفاظ على النظام العام“ في البلاد.

ولم يكترث المجلس العسكري للإدانات الدولية المتعددة مستفيدا من الانقسامات داخل الأمم المتحدة، بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على النظام وبعض الشركات العملاقة التابعة له.

لكن روسيا والصين، الحليفتين التقليديتين للجيش، تعارضان أي إجراء قسري يتخذه مجلس الأمن، مثل: حظر الأسلحة.

إلى ذلك أكد أحد محامي الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي المحتجزة في مكان سرّي منذ قرابة ثلاثة أشهر والتي وجّهت المجموعة العسكرية الحاكمة إليها تهماً عدة، أنه لم يُسمح لها بعد بلقاء فريق الدفاع عنها.

ومثلت سو تشي البالغ 75 عاماً، أمس الاثنين، عبر الفيديو أمام محكمة في العاصمة نايبيداو.

وطلبت لقاء الفريق المكلّف الدفاع عنها، إلا أن الشرطة لم تلبِ طلبها، قائلة إنها تعمل ”خطوة بخطوة“ وأُرجِئت الجلسة إلى العاشر من أيار/مايو، بحسب ما أفاد المحامي مين مين سو وكالة فرانس برس.

وأضاف أن سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991، التي بدت نحيفة لكن بصحة جيدة، منزعجة كثيراً من بطء الآلية.

وأونغ سان سو تشي ملاحقة بست تهم خصوصاً لانتهاكها قانون أسرار الدولة الذي يعود تاريخه لحقبة الاستعمار، وهي متّهمة أيضاً بحصولها على أكثر من مليون دولار و11 كيلو غرام ذهب رشاوى لكن لم توجه إليها تهمة ”الفساد“ في الوقت الراهن.

وفي حال أُدينت، ستُمنع من المشاركة في الحياة السياسية وستواجه عقوبة تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

وقال مين مين سو إن أونغ سان سو تشي ”ليس لديها القدرة على الاطلاع على الأنباء ولا مشاهدة التلفزيون. لا أعتقد أنها تعرف الوضع الحالي للبلاد“.

ودعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، يوم الاثنين، جميع الدول المجاورة لبورما إلى ”الاعتراف بأن نظاما قاتلا يرفضه الشعب لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار والأزمات الإنسانية“ في المنطقة.

تحول البلاد الى ”دولة فاشلة“.

وقال أوباما الذي زار البلاد منذ عقد من الزمن لدعم احتضانها الناشئ للديمقراطية، إن ”اهتمام العالم يجب أن يبقى على ميانمار“. وأضاف ”روّعني العنف المفجع ضد المدنيين“، مشيرا إلى أنه استلهم ”من الحركة الوطنية التي تمثل صوت الشعب“.

وقال أوباما في بيان ”من الواضح أن الجهود غير الشرعية والوحشية التي يبذلها الجيش لفرض إرادته بعد عقد من الحريات، لن يقبلها الشعب أبدا وينبغي ألّا يقبلها العالم بأسره“.