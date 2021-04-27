نائب إيراني: إذا لم يستقل ظريف فسنقوم بإقالته

دعا عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، حسين حق وردي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى تقديم استقالته من منصبه على خلفية المقابلة المسربة التي تحدث فيها الأخير عن جملة من المواضيع المتعلقة بالسياسة الخارجية الإيرانية.

وقال حق وردي في حديث لوكالة أنباء ”فارس نيوز“: ”يجب أن يستقيل ظريف بنفسه، وإلا فإن عزله وإقالته من قبل البرلمان أمر لا مفر منه“، مضيفا: ”مثل هذا الشخص الذي يحمل مثل هذا التفكير لا ينبغي أن يكون على رأس الجهاز الدبلوماسي للبلاد حتى لمدة ساعة“.

وأضاف: ”لا شك أن أعضاء البرلمان وفق واجباتهم القانونية والثورية لن يسمحوا باستهداف الأمن الذي تحقق بمساعدة كبيرة من رجال مثل قاسم سليماني“.

وأشار النائب الإيراني إلى أن ”أداء محمد جواد ظريف الذي استمر 8 سنوات على رأس الجهاز الدبلوماسي للبلاد لم يحقق أي شيء للأمة الإيرانية والجمهورية الإسلامية، لكنه في الأشهر الأخيرة من نشاط الحكومة فرض تكاليف باهظة على النظام“.

وتساءل حق وردي: ”هل من الصواب لهذا التفكير (تفكير ظريف) أن يدير المفاوضات الحساسة الحالية (المفاوضات النووية في فيينا) مع أعداء الأمة بمثل هذا التحليل؟ وهل يمكن أن يضمن هذا الموقف المصالح العليا للنظام والخطوط الحمراء؟“.

ومن المقرر أن يعود ظريف إلى طهران في وقت لاحق اليوم، بعد اختتام زيارته إلى العراق التي بدأها أمس والتقى خلالها كبار المسؤولين العراقيين.