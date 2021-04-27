ما هي دلالات الشراكة الإستراتيجية بين دول خليجية واليونان؟

ذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، أن اليونان تتواصل مع دول الخليج العربي في محاولة لصنع صداقات جديدة بالشرق الأوسط، حيث يتشكل نظام إستراتيجي غير متوقع في منطقة دائمة الاضطراب.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، الإثنين، أنه ”لا يوجد سبب يدعو إلى تحليق الطائرات المقاتلة السعودية فوق البحر المتوسط. اليونان من جانبها ليس لديها مصلحة إستراتيجية قوية وواضحة في الخليج. حيث يأتي معظم النفط إليها من العراق وروسيا“.

وقالت إن ”المقاتلات السعودية من طراز إف 15 تطير من قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت إلى جانب الطائرات اليونانية، وذلك في تدريب مشترك تم الشهر الماضي، وقد شاركت الطائرات اليونانية المقاتلة من طراز إف 16 في تدريبات مع نفس النوع من الطائرات المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل“.

وأضافت أن ”هذا العام تحلّ الذكرى الـ 200 لحرب استقلال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية، ومرة أخرى يحتشد اليونانيون ضد الاستعماريين الأتراك السابقين. لم يكتف وزيرا الدفاع والخارجية اليونانيان بتوقيع اتفاقية للدفاع مع السعودية، لكنهما أكدا تقارير تشير إلى الموافقة على إعارة نظام باتريوت للدفاع الصاروخي إلى المملكة، وهو الدور الذي كانت الولايات المتحدة تلعبه عادة“.

ونقلت عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، قوله ”لا حدود لهذا التحالف، إنه عهد جديد“، مشيرة إلى أنه ”ليس عهدا جديدا على الإطلاق، حيث سبق لليونانيين والعرب محاربة العثمانيين، وأيضا كانت اليونان داعما أوروبيا كبيرا للقضية الفلسطينية، وقام السعوديون والإماراتيون باستثنائها من قائمة الدول التي عانت من حظر تصدير النفط إليها في السبعينيات، نتيجة موقفها المناهض لإسرائيل“.

وأضافت ”لكن الحقيقة الآن هي أن الدول الثلاث، إلى جانب إسرائيل، تقوم بالتدرب على ساحل البحر المتوسط، ما يعتبر مؤشرا على النظام الإستراتيجي الجديد الذي يشهده الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي فقد الرؤساء الأمريكيون الاهتمام بها“.

ونقلت ”التايمز“ عن ثيودور كاراسيك، مستشار مركز سياسات الخليج، في واشنطن قوله: إن ”هذه الاتفاقيات تفوق كونها متعلقة بتركيا، إنها تمثل بيئة إستراتيجية مستقبلية، حيث تتجه الولايات المتحدة إلى التركيز بشكل أكبر على التهديدات التي تمثلها الصين على مسرح المحيط الهادئ“.

وأضاف ”الدولتان الخليجيتان تقومان بالتكيف مع البيئة الجديدة من خلال التنوع، وهذه الظاهرة ليست جديدة، لكن الجديد هو تمدد النفوذ السعودي والإماراتي في البحر المتوسط، وهو ما يتناسب مع تمدد نفوذها في جنوب وجنوب شرق آسيا“.