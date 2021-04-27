البحرية الأمريكية تقول إن قطعا بحرية إيرانية اقتربت من سفنها بشكل "عدواني"

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، أن قطعا بحرية تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل ”عدواني“ من سفينتين أمريكيتين في مياه الخليج هذا الشهر، في أول حادث من نوعه هذا العام.

وقال الأسطول الخامس في بيان صدر عنه، الثلاثاء، إن ”سفينة وثلاثة زوارق هجومية سريعة إيرانية اقتربت من السفينتين الأمريكيتين اللتين كانتا تقومان بدوريات أمنية روتينية في الثاني من نيسان/أبريل“، مضيفا أن ”المسافة التي اقتربت بها السفينة الإيرانية من السفينتين الأمريكيتين بلغت نحو 65 مترا كانت غير ضرورية؛ ما اضطر إحدى السفينتين للقيام بمناورة لتفادي الاصطدام وإطلاق خمس طلقات تحذيرية“.

وأظهر تسجيل مصور للبحرية الأمريكية، سفينة إيرانية تمر أمام سفينة أمريكية؛ ما دفعها للتحرك فجأة لتجنب الاصطدام.

وبحسب البيان، فإن ”الجنود الأمريكيين أرسلوا تحذيرات متعددة لكن القطع البحرية الإيرانية واصلت مناوراتها رغم ذلك لنحو ثلاث ساعات“.

ووقعت عدّة أحداث مماثلة في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الإستراتيجي في الأعوام الماضية وكادت تؤدي إلى مواجهات بين الطرفين.

يُذكر أن إيران والقوى الدولية التي لا تزال منضوية في ”خطة العمل الشاملة المشتركة“ المبرمة عام 2015، تجري مباحثات منذ مطلع نيسان/أبريل بهدف عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه أحاديا عام 2018 ورفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران، في مقابل عودة الأخيرة إلى احترام كامل التزاماتها النووية بعد تراجعها عن العديد منها ردا على الانسحاب.