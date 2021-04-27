تسجيلات ظريف.. كيري يعلق على "تسريبه" معلومات لإيران حول الضربات الإسرائيلية في سوريا

نفى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري ما ذكره وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في المحادثة المسربة، أن كيري أبلغه بتنفيذ إسرائيل 200 هجوم على المصالح الإيرانية في سوريا.

ودون كيري الذي يشغل حاليا منصب مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون المناخ، في تغريدة على تويتر أن تلك الروايات ”خاطئة بشكل لا لبس فيه“، وأن هذا ”لم يحدث قط، سواء عندما كنت وزيرا للخارجية، أو منذ ذلك الحين“.

I can tell you that this story and these allegations are unequivocally false. This never happened – either when I was Secretary of State or since. https://t.co/BTOdFE1khW — John Kerry (@JohnKerry) April 26, 2021

وكانت وسائل إعلام أمريكية ودولية نشرت تسجيلا صوتيا مسربا، قال فيه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بين أشياء أخرى، أن كيري أبلغه بأن إسرائيل قصفت نحو 200 هدف إيراني في سوريا.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”نيويورك تايمز“، الأمريكية فإن ظريف أعرب عن صدمته من حديث كيري.

وقالت شبكة ”فوكس نيوز “ الأمريكية، إن الجمهوريين اعتبروا هذه التسريبات ”خيانة لإسرائيل الحليف الرئيس للولايات المتحدة في المنطقة، حتى أن البعض دعا إلى استقالة كيري من منصبه في إدارة بايدن“.