تسجيلات ظريف.. كيري يعلق على "تسريبه" معلومات لإيران حول الضربات الإسرائيلية في سوريا

نفى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري ما ذكره وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في المحادثة المسربة، أن كيري أبلغه بتنفيذ إسرائيل 200 هجوم على المصالح الإيرانية في سوريا.

ودون كيري الذي يشغل حاليا منصب مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون المناخ، في تغريدة على تويتر أن تلك الروايات ”خاطئة بشكل لا لبس فيه“، وأن هذا ”لم يحدث قط، سواء عندما كنت وزيرا للخارجية، أو منذ ذلك الحين“.

I can tell you that this story and these allegations are unequivocally false. This never happened – either when I was Secretary of State or since. https://t.co/BTOdFE1khW

